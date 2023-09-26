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У США вдруге вдало пересадили людині серце свині
12:21 26.09.2023 |
Фахівці Медичного центру університету Мериленду (США) успішно зробили другу в історії операцію з пересадки людині серця генномодифікованої свині. Після операції пацієнт, 58-річний ветеран Військово-морських сил США Лоуренс Фосетт, дихає без допоміжних приладів, а трансплантоване серце "працює нормально, без допомоги будь-яких зовнішніх пристроїв", йдеться в повідомленні
, оприлюдненому на сайті університету в п'ятницю, 22 вересня.
Фосетта визнали непридатним для отримання людського донорського серця через раніше перенесене ним серцево-судинне захворювання й ускладнення з внутрішньою кровотечею. "Остання надія, яка у мене залишилася - це свиняче серце, - сказав він перед операцією. - У всякому разі, тепер у мене є шанс". Після пересадки Фосетт приймає спеціальні препарати й антитіла, щоб його організм не відторгав донорський орган.
Попередню таку операцію було зроблено в тому ж медичному центрі у січні 2022 року. Пацієнт, 57-річний Девід Беннетт, який переніс її, помер через два місяці "через безліч чинників, включно з поганим станом здоров'я", заявили медики.
Надія для сотень тисяч людей
Методика пересадки людям органів генетично модифікованих тварин покликана допомогти розв'язати проблему нестачі донорських органів. Зараз тільки в США в черзі на них стоять понад 100 тисяч осіб.
Раніше в Медичному центрі Лангон при університеті Нью-Йорка успішно пересадили людині з діагностованою смертю мозку нирку свині, яка пропрацювала в її організмі рекордний 61 день.
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