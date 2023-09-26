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АНАЛІТИКА

У США вдруге вдало пересадили людині серце свині

12:21 26.09.2023 |

Новини IT

 

Фахівці Медичного центру університету Мериленду (США) успішно зробили другу в історії операцію з пересадки людині серця генномодифікованої свині. Після операції пацієнт, 58-річний ветеран Військово-морських сил США Лоуренс Фосетт, дихає без допоміжних приладів, а трансплантоване серце "працює нормально, без допомоги будь-яких зовнішніх пристроїв", йдеться в повідомленні

, оприлюдненому на сайті університету в п'ятницю, 22 вересня.

Фосетта визнали непридатним для отримання людського донорського серця через раніше перенесене ним серцево-судинне захворювання й ускладнення з внутрішньою кровотечею. "Остання надія, яка у мене залишилася - це свиняче серце, - сказав він перед операцією. - У всякому разі, тепер у мене є шанс". Після пересадки Фосетт приймає спеціальні препарати й антитіла, щоб його організм не відторгав донорський орган.

Попередню таку операцію було зроблено в тому ж медичному центрі у січні 2022 року. Пацієнт, 57-річний Девід Беннетт, який переніс її, помер через два місяці "через безліч чинників, включно з поганим станом здоров'я", заявили медики.

Надія для сотень тисяч людей

Методика пересадки людям органів генетично модифікованих тварин покликана допомогти розв'язати проблему нестачі донорських органів. Зараз тільки в США в черзі на них стоять понад 100 тисяч осіб.

Раніше в Медичному центрі Лангон при університеті Нью-Йорка успішно пересадили людині з діагностованою смертю мозку нирку свині, яка пропрацювала в її організмі рекордний 61 день.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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