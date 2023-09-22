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АНАЛІТИКА

YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем

22:08 22.09.2023 |

Новини IT

 

Відеосервіс YouTube готує запуск кількох функцій із застосуванням штучного інтелекту для творців контенту. Серед них - генеративний зелений екран, пошук музики та автоматичний дубляж.

Функція Dream Screen на основі ШІ видаляє фон з відео Shorts і замінює його на згенеровані зображення або ролики. Як дві дивні сцени, які може створити Dream Screen, YouTube пропонує подорож зачарованим лісом або поїздку на ручному мопсі до школи.

Тестування інструменту розпочнеться наприкінці цього року, а широкий запуск заплановано на 2024 рік.

У YouTube Studio з'явиться функція для генерування ідеї, складання начерків і розроблення концепцій. Також користувачам буде доступний ШІ-пошук музики на основі опису ролика.

Обидві функції будуть доступні наступного року.

YouTube анонсував нові інструменти для авторів на базі ШІ, включно з генеративним фоном і автоматичним дубляжем

 

Також YouTube продемонстрував функцію дубляжу на основі штучного інтелекту з можливістю вибору голосу диктора. Поки що функція тестується для англійської, іспанської та португальської мов.

Крім цього, компанія представила додаток для мобільних пристроїв YouTube Create. Він містить такі стандартні функції, як редагування, обрізка, автоматичне створення субтитрів, фільтри, ефекти тощо.

Безкоштовна бета-версія програми доступна для Android на деяких ринках.
За матеріалами: gagadget.com
 

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