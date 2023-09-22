Microsoft представила універсального помічника Copilot для Windows

На заході Surface Event компанія Microsoft анонсувала нового ШІ-помічника Copilot, який буде інтегрований у різні застосунки Windows 11.

Відповідні дозволи дозволять Copilot отримувати дані з календаря, пошти, документів та інших додатків. Це допоможе швидше створювати тексти, листи та вносити пропозиції в режимі реального часу.

Функції ШІ під брендом Copilot з'являться в додатках Windows 11 за замовчуванням, таких як Photos і Paint. Також помічник зможе використовувати контекст із мобільних Bing і Edge.

Вихід Copilot заплановано на 26 вересня в оновленні Windows 11 23H2. Він буде доступний на робочому столі за гарячими клавішами Win+C.