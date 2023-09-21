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АНАЛІТИКА

Джордж Мартін, Джон Грішем та інші письменники подали позов проти OpenAI

12:46 21.09.2023 |

Новини IT

 

17 американських письменників подали позов проти компанії OpenAI, розробника АІ-бота ChatGPT. Вони стверджують, що фірма незаконно використовувала їхні книги для навчання великих мовних моделей (LLM).

У позові OpenAI фігурує, як велике комерційне підприємство, помічене в систематичних крадіжках і порушеннях. Автори звинувачують компанію в порушенні їхніх прав на книги.

Зокрема, у зверненні описується випадок програміста Ліама Суейна. Він використовував ChatGPT для створення продовження «Пісня льоду і вогню». Нагадаємо, останні книги циклу все ще не опубліковані.

Джордж Мартін стверджує, що бот не зміг зробити цього без доступу до повного тексту інших його творів. При цьому він не давав згоду на їхнє використання для навчання програми.

Зазначимо, розділ на GitHub, де Суейн публікував роботи, створені за допомогою ChatGPT, був заблокований. Ані він, ані Мартін на момент написання статті ніяк не прокоментували ситуацію.

У позові також зазначено, що Гільдія авторів готова залучити до справи «десятки тисяч» інших письменників, які постраждали внаслідок крадіжки їхніх робіт.

ШІ та творчість

Раніше ми детально висвітлювали страйк профспілки акторів і Гільдії сценаристів Америки в Голлівуді. Протестувальники наполягають на обмеженні використання рішень на базі ШІ в кіно і телебаченні.

У серпні 2023 року Альянс продюсерів запропонував мітингувальникам проєкт стандартів у цій галузі. Але чи був цей крок ефективним, сказати важко, оскільки страйк триває.

Нагадаємо, на премію Ґреммі 2023 року було номіновано ШІ-композицію, яка копіює стиль Дрейка і The Weeknd.

Джерело: incrypted.com
 

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