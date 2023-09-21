Microsoft прогнозує дві нові області зростання для геймінгу — мобільні покупки та реклама

Чимало планів Microsoft стали загальнодоступними через витоки судових документів, опублікованих внаслідок битви виробника програмного забезпечення за угоду з Activision Blizzard.

Згідно з витоками, керівники Microsoft у 2022 році передбачали зростання напрямку ігор коштом реклами та мобільних покупок протягом наступних кількох років. За прогнозами дохід від ігор подвоїться до $36 мільярдів у 2030 фінансовому році - порівняно з прогнозом у $18 мільярдів на 2022 фінансовий рік (фактичний дохід від ігор у 2022 році склав $16,23 мільярда).

У документі не згадується угода з поглинання на $68,7 млрд, про яку було оголошено кількома місяцями раніше (але Activision, здається, є ключем до досягнення типу доходу, описаного в презентації). Поглинання призведе до того, що Microsoft збільшить продажі транзакцій на консолях і ПК, а також зможе залучити більше передплатників у свою бібліотеку Game Pass. Зростання в цих двох категоріях враховано у фінансовому прогнозі на 2030 рік.

У 2016 році Activision Blizzard придбала King Digital Entertainment, яка розробляє франшизу мобільних ігор Candy Crush. Завдяки цій угоді компанія отримала дохід від покупок у програмі та реклами. У 2022 році King принесла Activision Blizzard $2,79 мільярда доходу, що на 8% більше.

Презентація 2022 року показала, що Microsoft вважає, що її дохід від реклами зросте до $1,4 мільярда у 2030 фінансовому році - з приблизно $100 мільйонів у 2022 фінансовому році; а дохід від мобільних транзакцій сягне $2,6 мільярда, порівняно з нульовим доходом у 2022 фінансовому році.

У липні федеральна суддя винесла рішення на користь Microsoft і Activision, і відтоді компанії запитували та отримували дозволи на редагування документів до того, як суд оприлюднить їх для громадськості. Відповідно до ухвали суду, Microsoft надіслала посилання на документи, які включали презентацію за травень 2022 року. Однак після того, як інформація була опублікована на сайті суду, сторони заявили, що там є дані, не призначені для сторонніх очей, тож їх видалили.

Презентація також описує плани щодо нової консолі Xbox 2028 року, Xbox Series X у циліндричному корпусі й новий геймпад у 2024-му та ймовірні дати виходу The Elder Scrolls VI та ігор Bethesda й id Software загалом. Також згідно з витоками, Microsoft ставить мету у $500 млрд загального доходу до 2030 фінансового року та аналізує використання корпоративними клієнтами продуктів своїх конкурентів.

Філ Спенсер, генеральний директор Microsoft Gaming, відреагував на масштабні витоки документів в X:

«‎Важко спостерігати, як робота нашої команди шириться таким чином, тому що так багато змінилося. Ми поділимося реальними планами, коли будемо готові».

Зараз Microsoft планує завершити угоду з Activision до 18 жовтня. Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії розглядає нову пропозицію щодо угоди, яка передбачатиме передачу Ubisoft прав Activision на хмарні ігри.