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Neuralink шукає добровольців для першого випробування нейроімплантів на людях
17:14 20.09.2023 |
Серед потенційних кандидатів - люди з тетраплегією (паралічем усіх чотирьох кінцівок).
За кілька місяців після отримання довгоочікуваного схвалення регулятора Neuralink розпочала шукати добровольців для свого першого дослідження на людях. Потенційні кандидати - пацієнти віком від 22 років з тетраплегією внаслідок вертикальної травми спинного мозку (обов'язково з «послідовним та надійним опікуном»).
Дослідження, яке триватиме близько 6 років, випробовуватиме одразу три розробки:
* імплант N1;
* робота-хірурга R1, який фактично імплантує пристрій;
* програму N1 User App, яка під'єднується до імпланту та перетворює сигнали мозку в дії комп'ютера.
Насправді дослідники вже давно тестують імплантати, які дозволяють людям з паралічем керувати комп'ютерами та іншими пристроями: зокрема стартап Synchron, який вживляє імпланти через кровоносні судини, та дослідники з Каліфорнійського університету Берклі.
Водночас для Neuralink, яка ще з 2016 року прагне комерціалізувати власний інтерфейс «мозок-комп'ютер» (BCI) у широкому спектрі медичних і терапевтичних застосувань, доступ до випробування на людях є важливим здобутком. Раніше регулятор відхиляв заявки компанії Ілона Маска, тоді як групи захисту тварин критикували Neuralink через тестування інтерфейсу на приматах.
Відповідно до внутрішніх документів, отриманих Reuters у грудні, з 2018 року під час розробки інтерфейсу мозок-комп'ютер Neuralink загинуло понад 1500 тварин - нині генеральний інспектор Міністерства сільського господарства США розпочав розслідувати ці звинувачення. Паралельно власне дослідження розпочало Міністерство транспорту США - після звинувачень компанії у недотриманні належної процедури при доставці ймовірно небезпечних матеріалів.
Початкове дослідження на людях триватиме 18 місяців - з 9 двогодинними візитами дослідників до добровольця. Протягом наступних 5 років вчені здійснять ще 20 візитів.
Neuralink не повідомляє, скільки людей шукає для дослідів або коли планує їх розпочати, але каже, що компенсуватиме лише «пов'язані витрати», як-от проїзд до місця випробування та назад (також незрозуміло, де знаходиться це місце - Neuralink лише повідомляє, що отримала схвалення від «першої лікарні»).
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