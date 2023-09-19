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Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів

11:57 19.09.2023 |

Новини IT

 

Ілон Маск заявив, що Twitter може стати платним для всіх користувачів.

Під час розмови в прямому ефірі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу Маск сказав, що компанія стягуватиме «невеликий щомісячний платіж» за використання сервісу X. Точну суму він не назвав, хоча зазначив, що це допоможе у боротьбі з ботами.

«Це єдиний спосіб для боротьби з величезними арміями ботів. Боти коштують дешево, утім, якщо їм доведеться платити кілька доларів чи щось таке, їхня вартість зросте. До того ж щоразу, коли творець ботів захоче створити ще одного, йому доведеться використовувати новий спосіб оплати», - пояснив Маск.

Ілон також поділився новими показниками для X, зазначивши, що сайт має 550 мільйонів користувачів щомісяця, які створюють від 100 до 200 мільйонів публікацій щодня. Однак незрозуміло, чи враховує він серед цих цифр автоматизовані облікові записи (себто хороших ботів, як-от стрічки новин, чи поганих, як-от спамери).

Нові дані важко порівнювати з попередніми показниками соцмережі ще у статусі Twitter, які розраховувались на основі mDAU (щоденно активні користувачі, які могли принести монетизацію сайту під час перегляду рекламу), і у звіті за 1 квартал 2022 року сайт мав 229 мільйонів щоденно активних користувачів.

Маск не розповів про часові рамки для свого плану для стягнення плати з кожного користувача X. Хоча нині на платформі вже діє передплата X Premium (раніше Twitter Blue), де користувачів за $8 на місяць чи $84 на рік можуть отримати різноманітні додаткові функції, як-от можливість редагувати дописи, зменшення кількості реклами, пріоритетне ранжування в пошуку та бесідах, можливість писати довші дописи тощо.

X не розкриває, скільки має платних користувачів, але незалежні дослідження показують, що передплата залучила лише 827 615 акаунтів.

Серед іншого в розмові між Маском і Нетаньягу згадувався штучний інтелект та поширення мови ворожнечі на X. Ілон знову заявив, що він «проти антисемітизму» та «всього, що пропагує ненависть і конфлікти» (раніше Маск погрожував Антидифамаційній лізі позовом через наклеп, що нібито спровокував відтік рекламодавців з сайту, а днями звинуватив фонд угорсько-американського єврея-філантропа Джорджа Сороса в бажанні «знищити» західну цивілізацію).

У липні Ілон Маск взявся за ребрендинг Twitter на X - програму «‎для всього», схожу на китайський WeChat. Були анонсовані платежі просто на платформі, і нині X намагається отримати ліцензії, щоб стати оператором грошових переказів у США. Згідно з публічними даними, він уже отримав дозволи у 8 штатах.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter
 

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