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Adobe Premiere Pro навчився автоматично видаляти слова-паразити та фонові шуми
09:31 15.09.2023 |
Відеоредактор Adobe Premiere Pro отримав кілька нових функцій на базі ШІ, зокрема для видалення фонових шумів і слів-паразитів.
За словами Adobe, інструмент Enhance Speech дає змогу поліпшити якість погано записаного діалогу, зробивши його схожим на студійний запис. Він автоматично прибирає фонові шуми. Користувач може самостійно налаштувати рівень шумозаглушення.
Також доступна нова функція Audio Category Tagging, яка автоматично позначає кліпи з діалогами, музикою, звуковими ефектами або навколишніми шумами.
У текстовому редакторі Premiere Pro з'явився інструмент для визначення і видалення слів-паразитів на кшталт "ем" і "хм" з мови та транскрипції.
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