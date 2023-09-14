Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд

13:55 14.09.2023 |

Новини IT

 

Розробник чипів, американська Arm Holdings Plc, провів первинне розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській біржі та отримав оцінку своєї ринкової вартості в $54,5 млрд. Компанія розмістила акції на $4,9 млрд, за ціною $51 за акцію, повідомляє агентство Reuters.

Це найбільше IPO у 2023 році, наголошують в агентстві.

Очікувалося, що в результаті IPO ринкова вартість компанії сягне $64 млрд.

На заниження вартості акцій Arm вплинули її контракти з Китаєм, які забезпечили компанії 25% річного виторгу у фінансовому 2023 році. В останні місяці США активно намагаються обмежити доступ Китаю до передових технологій, зокрема напівпровідників, що може негативно позначитися на майбутніх доходах Arm.

Arm Holdings належить американському SoftBank Group. Банк купив розробника чипів сім років тому за $32 млрд. Торік SoftBank намагався продати компанію техногіганту Nvidia за $40 млрд, але угоду заблокували антимонопольні органи.

Arm спеціалізується на виробництві напівпровідників для мобільних телефонів. Також на частку компанії припадає 10% ринку хмарних технологій. Саме на розвитку цього сегменту Arm робитиме акцент у найближчі роки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2674
  0,0768
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6023  0,10 0,26 38,3215  0,12 0,32
EUR 40,4565  0,12 0,30 41,3462  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес