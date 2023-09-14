Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд

Розробник чипів, американська Arm Holdings Plc, провів первинне розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській біржі та отримав оцінку своєї ринкової вартості в $54,5 млрд. Компанія розмістила акції на $4,9 млрд, за ціною $51 за акцію, повідомляє агентство Reuters.

Це найбільше IPO у 2023 році, наголошують в агентстві.

Очікувалося, що в результаті IPO ринкова вартість компанії сягне $64 млрд.

На заниження вартості акцій Arm вплинули її контракти з Китаєм, які забезпечили компанії 25% річного виторгу у фінансовому 2023 році. В останні місяці США активно намагаються обмежити доступ Китаю до передових технологій, зокрема напівпровідників, що може негативно позначитися на майбутніх доходах Arm.

Arm Holdings належить американському SoftBank Group. Банк купив розробника чипів сім років тому за $32 млрд. Торік SoftBank намагався продати компанію техногіганту Nvidia за $40 млрд, але угоду заблокували антимонопольні органи.

Arm спеціалізується на виробництві напівпровідників для мобільних телефонів. Також на частку компанії припадає 10% ринку хмарних технологій. Саме на розвитку цього сегменту Arm робитиме акцент у найближчі роки.