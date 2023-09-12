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Зростання використання ШІ збільшує споживання води для охолодження серверів - дослідження
17:16 12.09.2023 |
Компанії на кшталт Google і Microsoft використовують мільйони літрів води для охолодження серверів, що обробляють завдання штучного інтелекту.
Згідно з екологічним звітом Microsoft, Microsoft, у 2021-2022 рр. споживання води зросло на 34% і досягло майже 6,4 млрд літрів.
Google також повідомила про зростання споживання води у своїх центрах обробки даних на 20% за цей період. Показники різняться за регіонами США.
Експерт із Каліфорнійського університету Шаолей Рен вважає, що значна частина приросту пов'язана з використанням ШІ.
За його даними, на кожні 5-50 запитів у ChatGPT витрачається 0,5 літра води. Якщо кожен житель США робитиме один запит на день, за рік споживання для охолодження ЦОДів зросте на 60 млрд літрів.
Багато технологічних компаній намагаються оптимізувати використання води. Минулого року Google заявила, що робить це відповідально з огляду на навантаження на довкілля.
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