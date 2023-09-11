Meta розробляє модель штучного інтелекту наступного покоління, щоб конкурувати з GPT-4 від OpenAI

Компанія Meta інвестує в обладнання та інфраструктуру, щоб створити чат-бота, здатного конкурувати з моделлю GPT-4 від OpenAI.

За даними The Wall Street Journal, компанія планує почати навчання великої мовної моделі на початку 2024 року. Генеральний директор Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) наполягає, щоб вона була безкоштовною для розробників інструментів ШІ.

Згідно зі звітом, Meta активно закуповує чипи Nvidia H100 для навчання нейромереж і зміцнює обчислювальні потужності, щоб не залежати від хмари Microsoft Azure. На початку року в компанії сформували групу для прискорення створення ШІ, що імітує людську поведінку.

Раніше повідомлялося про плани Meta створити кілька моделей генеративного ШІ. З чуток, вона тестує чат-бота для Instagram із 30 "особистостями". Можливо, ідеться про неанонсовані ШІ-персони, які будуть представлені цього місяця.