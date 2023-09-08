Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA

Світовий продаж напівпровідників у липні зменшився на 11,8% - до $43,22 млрд порівняно з $49 млрд у тому самому місяці минулого року, повідомляють у пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (Semiconductor Industry Association, SIA).

У червні, згідно з переглянутими даними, поставки становили $42,23 млрд. Таким чином, за позаминулий місяць вони зросли на 2,3%.

"На світовому ринку напівпровідників цього року спостерігається скромний, але стійкий підйом у помісячному порівнянні. При цьому в липні продаж зріс четвертий місяць поспіль", - заявив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер, слова якого наводяться в повідомленні.

Продаж мікропроцесорів у липні в Північній і Південній Америці впали на 7,1% порівняно з тим самим місяцем роком раніше, в Японії - на 4,3%, у Китаї - на 18,7%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 16,2%. При цьому в Європі вони підвищилися на 5,9%.

Реалізація чипів порівняно з червнем у Північній і Південній Америці збільшилася на 6,3%, у Європі - на 0,5%, у КНР - на 2,6%, в АТР та інших регіонах - на 0,3%. Тим часом у Японії показник скоротився на 1%.

SIA охоплює близько 99% американських виробників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чипів з інших країн.