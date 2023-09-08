Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Продаж чипів у світі знизився в липні на 11,8% р/р - SIA

16:55 08.09.2023 |

Новини IT

 

Світовий продаж напівпровідників у липні зменшився на 11,8% - до $43,22 млрд порівняно з $49 млрд у тому самому місяці минулого року, повідомляють у пресрелізі Асоціації напівпровідникової промисловості (Semiconductor Industry Association, SIA).

У червні, згідно з переглянутими даними, поставки становили $42,23 млрд. Таким чином, за позаминулий місяць вони зросли на 2,3%.

"На світовому ринку напівпровідників цього року спостерігається скромний, але стійкий підйом у помісячному порівнянні. При цьому в липні продаж зріс четвертий місяць поспіль", - заявив президент і головний виконавчий директор SIA Джон Ньюфер, слова якого наводяться в повідомленні.

Продаж мікропроцесорів у липні в Північній і Південній Америці впали на 7,1% порівняно з тим самим місяцем роком раніше, в Японії - на 4,3%, у Китаї - на 18,7%, в Азіатсько-Тихоокеанському та інших регіонах - на 16,2%. При цьому в Європі вони підвищилися на 5,9%.

Реалізація чипів порівняно з червнем у Північній і Південній Америці збільшилася на 6,3%, у Європі - на 0,5%, у КНР - на 2,6%, в АТР та інших регіонах - на 0,3%. Тим часом у Японії показник скоротився на 1%.

SIA охоплює близько 99% американських виробників напівпровідникової галузі та близько 66% виробників чипів з інших країн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1247
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3815  0,07 0,20 38,1378  0,11 0,28
EUR 40,1604  0,05 0,12 41,1341  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес