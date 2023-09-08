Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер

Компанію Gannett викрили в прихованому використанні штучного інтелекту для створення шкільних спортивних репортажів. Після викриття видавцю довелося перевіряти ще раз кожну публікацію, написану ШІ.

Gannett управляє низкою регіональних і національних видань, зокрема USA Today, The Arizona Republic і The Detroit Free Press. Стверджується, що компанія розробила свій штучний інтелект Lede для автоматизації роботи з підбиття підсумків місцевих шкільних спортивних ліг.

Виявилося, що ШІ не здатний впоратися з такою роботою. Одна з таких статей свідчила:

"У п'ятницю команда Hardin County Tigers розгромила команду Memphis Business Execs з рахунком 48:12 у футбольному матчі серед середніх шкіл штату Теннессі. Команда Hardin County забила багато і рано, здобувши перемогу над командою Memphis Business Execs з рахунком 48:12 у футбольному матчі між школами штату Теннессі".

У відповідь на критику Gannett вирішила "призупинити" експеримент. При цьому компанія не згадувала про відмову від використання штучного інтелекту загалом.