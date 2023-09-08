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Видавець USA Today оновив усі спортивні публікації, в яких помилився АІ-репортер
09:50 08.09.2023 |
Компанію Gannett викрили в прихованому використанні штучного інтелекту для створення шкільних спортивних репортажів. Після викриття видавцю довелося перевіряти ще раз кожну публікацію, написану ШІ.
Gannett управляє низкою регіональних і національних видань, зокрема USA Today, The Arizona Republic і The Detroit Free Press. Стверджується, що компанія розробила свій штучний інтелект Lede для автоматизації роботи з підбиття підсумків місцевих шкільних спортивних ліг.
Виявилося, що ШІ не здатний впоратися з такою роботою. Одна з таких статей свідчила:
"У п'ятницю команда Hardin County Tigers розгромила команду Memphis Business Execs з рахунком 48:12 у футбольному матчі серед середніх шкіл штату Теннессі. Команда Hardin County забила багато і рано, здобувши перемогу над командою Memphis Business Execs з рахунком 48:12 у футбольному матчі між школами штату Теннессі".
У відповідь на критику Gannett вирішила "призупинити" експеримент. При цьому компанія не згадувала про відмову від використання штучного інтелекту загалом.
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