Redmi Note 12 Turbo на Snapdragon 7+ Gen 2 отримав звання найпотужнішого у світі смартфона середнього класу

Redmi Note 12 Turbo продовжує залишатися найпродуктивнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu. Однак переслідувач дихає в спину.

Redmi Note 12 Turbo з результатом 1 148 376 балів опинився на вершині рейтингу продуктивності за підсумками останнього місяця літа 2023 року. Друге місце посів realme GT Neo 5 SE. Він набрав 1 146 607 пунктів. Обидва смартфони обладнані процесором Snapdragon 7+ Gen 2.

У першій п'ятірці знайшлося місце для iQOO Neo 7 SE, vivo S17 Pro та OPPO Reno 10 Pro 5G. Усі три смартфони оснащені чипсетом MediaTek Dimensity 8200 і набрали менше 950 000 балів.

Другу п'ятірку відкрив Redmi Note 12T Pro з Dimensity 8200 ULTRA. Xiaomi Civi 3 з тим же процесором посів восьме місце. Між двома цими моделями розташувався Redmi K60E на Dimensity 8200. Замикає десятку пара смартфонів OnePlus Ace першого покоління з Dimensity 8100-MAX.