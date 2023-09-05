OnePlus Ace 2 Pro став найпродуктивнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu

AnTuTu за традицією опублікував список найпродуктивніших смартфонів за підсумками місяця. Вельми несподівано лідером став OnePlus Ace 2 Pro.

Модель Ace 2 Pro була анонсована зовсім нещодавно та одразу ж очолила рейтинг продуктивності Android-смартфонів. Вона змогла набрати 1 648 735 балів, обійшовши менш ніж на 4000 балів iQOO 11S. Обидва пристрої обладнані чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Трійку замикає ігровий смартфон nubia Red Magic 8S Pro+. Він поступився першим місцем приблизно 10 000 пунктів. При цьому дана модель оснащена процесором Snapdragon 8 Gen 2 з підвищеною частотою CPU і GPU.

Всі інші смартфони, які потрапили в десятку, працюють під управлінням звичайної версії чипа Snapdragon 8 Gen 2. У першу п'ятірку потрапили iQOO 11 Pro і vivo X90 Pro+, а другу половину рейтингу відкрив OnePlus 11.

Далі йдуть realme GT 5 і iQOO 11. Замикають десятку vivo X Fold 2 та OPPO Find X6 Pro. Це єдині смартфони в рейтингу за останній місяць літа, яким не підкорилася позначка 1,6 млн балів.