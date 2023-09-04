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Steam у серпні: українська мова обійшла італійську, Windows 11 майже 40%, RTX 3060 за крок до першого місця
15:53 04.09.2023 |
Продовжуємо стежити за успіхами української мови у Steam. У серпні завдяки зростанню її долі на 0,02% їй вдалося обійти за кількістю користувачів італійську. Українську використовують лише 0,64% відвідувачів Steam, але це більше, ніж в чеської, угорської, шведської та ще 8 європейських мов. Наступну сходинку рейтингу буде складніше подолати - тайською користуються 0,95%.
Windows 11 використовують 39,22% геймерів Steam. Це все ще друге місце, поряд з 55,98% у Windows 10, але остання версія ОС від Microsoft у серпні мала відчутні 2,55% зростання. Доля macOS дещо знизилася (-0,27%) і наразі становить 1,57%. Процент Linux впав на 0,14%, до 1,82%.
Доля користувачів NVIDIA GeForce RTX 3060 зросла несуттєво, лише на +0.02% (до 4,73%), відеокарта все ще на другому місці в топі. Але завдяки зниженню кількості GTX 1650 до 4,96% представник лінійки Ampere має реальний шанс невдовзі очолити рейтинг.
Найближча до топу відеокарта Ada Lovelace розмістилася на 16 місці - це ноутбучна RTX 4060, з найбільшим у рейтингу зростанням +0,67%. Мобільний варіант RTX 3060 - на 4 місці за популярністю, зі зростанням +0,53% (до 4,16%).
Конкуренти поки що неспроможні наздогнати NVIDIA. Вбудовані відеокарти AMD та Intel - лише на 13 та 14 місцях. Найпопулярніший дискретний адаптер AMD, Radeon RX 580, - на 25 сходинці з 0,99% охоплення.
З інших тенденцій цікаве зменшення долі комп'ютерів Apple.
Intel втрачає позиції у розповсюдженні процесорів, але дуже повільно і не факт, що тенденція не зміниться. Теж саме можна сказати й про загальну долю NVIDIA серед відеокарт.
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