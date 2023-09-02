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АНАЛІТИКА

Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу

23:33 01.09.2023 |

Новини IT

 

Влада США розширила обмеження на експорт чипів штучного інтелекту компаній Nvidia та AMD не лише до Китаю, а й до деяких країн Близького Сходу.

Зокрема обмеження торкнулися чипів Nvidia A100 і H100, призначених для прискорення виконання завдань машинного навчання. У компанії повідомили, що заходи експортного контролю не матимуть істотного впливу на результати її діяльності.

AMD також отримала інформаційний лист з аналогічними обмеженнями. У компанії впевнені, що цей крок не матиме істотного впливу на її доходи.

Міністерство торгівлі США, яке займається ліцензуванням експорту, заявило, що не блокувало продажу чипів на Близький Схід. У відомстві не прокоментували, чи були введені нові вимоги щодо конкретних американських компаній.
За матеріалами: gagadget.com
 

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