X (Twitter) повертає політичну рекламу вперше з 2019 року — дякуємо, Ілону Маску

Цього тижня соцмережа X підтвердила, що знімає заборону платної політичної реклами. Про цей намір стало відомо ще на початку цього року - невдовзі після того, як Ілон Маск узяв на себе управління соціальною мережею, яка раніше була відома як Twitter.

Слід зазначити, що Twitter заборонила розміщення політичної реклами у 2019 році під керівництвом тодішнього генерального директора Джека Дорсі. Тоді керівництво компанії вважало, що «охоплення політичних повідомлень потрібно заробляти, а не купувати». Очевидно, що новий керівник X вважає інакше.

Раніше платформа обмежувала «контент, який посилається на кандидата, політичну партію, обраного чи призначеного державного чиновника, вибори, референдум, голосування, законодавство, ухвали, директиви чи результати судового розгляду». Заборона також охоплювала широкий спектр контенту, включаючи будь-яку рекламу, яка закликає до голосування, прохання про фінансову підтримку та пропаганду за або проти будь-якого з перерахованих вище типів політичного контенту. Хоча ще минулого тижня, повернувшись на платформу, колишній президент США Дональд Трамп розмістив посилання на сторінку збору пожертв на його підтримку.

Тепер X заявила, що почне дозволяти політичну рекламу в рамках своїх зусиль щодо зміцнення своєї прихильності до свободи вираження думок. Хоча насправді все може зводитись до грошового питання. Під «умілим» керівництвом Ілона Маска надходження від реклами у США впали у Twitter на 59% порівняно з минулим роком. Таким чином компанія прагне відновити втрати коштом раніше забороненого виду реклами.

X заявляє, що продовжить застосовувати особливу політику до платної політичної реклами в США, яка обмежуватиме просування помилкового або такого, що вводить в оману, контенту, «покликаного підірвати довіру суспільства до виборів». Теоретично це поширюватиметься на вірусні теорії змов #sharpiegate або #stopthesteal, які мали місце під час минулих виборів.

Компанія також заявляє, що створить глобальний центр прозорості реклами, доступний для всіх, хто хоче переглядати політичні пости, що просуваються на X. Крім того, X каже, що буде введено «надійний» процес перевірки, щоб гарантувати, що лише відповідні групи та кампанії зможуть розміщати рекламу. Подробиці щодо цього не надавалися.