Фінансові новини
- |
- 31.08.23
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Instagram анонсував нову функцію для Stories
10:59 31.08.2023 |
Розробники Instagram додадуть функцію, що дозволить користувачам застосунку ділитися коментарями підписників у своїх Stories.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.
За словами розробників, ділитися можна буде коментарями до власних постів або Reels.
"Ідея полягає в тому, щоб допомогти блогерам виділити важливі або цікаві коментарі від інших блогерів чи шанувальників", - каже керівник Instagram Адам Моссері.
Він пояснив, що наразі йде тестування даних функцій. Моссері повідомив, що для того, щоб поділитись коментарем необхідно провести по вибраному запису, яким вони хочуть поділитись, і натиснути на іконку "Додати до історії". Коментар з'явиться разом з оригінальним дописом у стрічці Stories.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Instagram розпочав тестування низки нових функцій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему
ТОП-НОВИНИ
|Нардепи з «Розумної політики» пропонують прирівняти корупцію під час війни до держзради
|Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА
|Псков і Брянськ в Росії атакували дрони: є руйнування і знищені військові літаки
|Голова НАЗК у зв'язку зі справою про конституційність положень закону «Про запобігання корупції»: Е-декларування знову під загрозою
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Instagram анонсував нову функцію для Stories
|Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача
|Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії
|Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
|Річна виручка компанії-творця ChatGPT наблизилася до 1 мільярда доларів
|Барселону визнано найкращим містом світу для роботи під час відпустки
Бізнес
|Google планує продавати доступ до нових даних сервісу карт компаніям зі сфери ВДЕ - ЗМІ
|Системи безпілотного водіння гірше розпізнають дітей і темношкірих людей
|Корейська Kia збудує новий завод у Казахстані замість Росії
|realme GT 5 5G: AMOLED-дисплей на 144 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗП і підтримка зарядки до 240 Вт
|Париж стане першою європейською столицею без прокатних електросамокатів
|Роналдіньо загрожує арешт у справі про криптопіраміду
|Стівен Кінг не боїться штучного інтелекту та не проти навчання нейромереж на власних творах