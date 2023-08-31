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АНАЛІТИКА

Instagram анонсував нову функцію для Stories

10:59 31.08.2023 |

Новини IT

 

Розробники Instagram додадуть функцію, що дозволить користувачам застосунку ділитися коментарями підписників у своїх Stories.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

За словами розробників, ділитися можна буде коментарями до власних постів або Reels.

"Ідея полягає в тому, щоб допомогти блогерам виділити важливі або цікаві коментарі від інших блогерів чи шанувальників", - каже керівник Instagram Адам Моссері.

Він пояснив, що наразі йде тестування даних функцій. Моссері повідомив, що для того, щоб поділитись коментарем необхідно провести по вибраному запису, яким вони хочуть поділитись, і натиснути на іконку "Додати до історії". Коментар з'явиться разом з оригінальним дописом у стрічці Stories.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Instagram розпочав тестування низки нових функцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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