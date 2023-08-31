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Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача
09:52 31.08.2023 |
Компанія Google представила функцію на базі штучного інтелекту Duet AI для Meet, яка може резюмувати зустрічі та "підміняти" учасників у разі запізнення або відсутності.
Duet від Google навчений робити нотатки в режимі реального часу. Для цього необхідно натиснути на кнопку "Зробити нотатки для мене", і застосунок запише резюме та пункти дій під час зборів.
Якщо користувач запізнився на зустріч, Google зможе згенерувати проміжні результати розмови. Під час дзвінка учасник зможе поспілкуватися з чат-ботом, щоб уточнити втрачені деталі.
Крім цього, Duet дає змогу зберегти резюме зустрічі в Docs. У документ також можуть бути включені відеокліпи важливих моментів.
Ведення нотаток з'явиться в Google Workspace Labs найближчими місяцями.
Ще одна нова функція Meet дає змогу Duet "бути присутнім" на зустрічі від імені користувача. У запрошенні на збори можна натиснути кнопку "Взяти участь за мене" і ввести тези, які учасники відеодзвінка зможуть обговорити.
Функція може бути корисною для користувачів, у яких призначено кілька зустрічей на один і той самий час. Однак люди можуть зловживати технологією і відправляти на дзвінки ботів, коли в цьому немає потреби. Щоб запобігти цьому, Meet зможе завершити розмову, якщо на зустріч прийде занадто багато ботів.
Ця функція з'явиться в Labs наступного року.
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