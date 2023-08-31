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АНАЛІТИКА

Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача

09:52 31.08.2023 |

Новини IT

Google Meet представила штучний інтелект, який може бути присутнім на зустрічі замість користувача

 

Компанія Google представила функцію на базі штучного інтелекту Duet AI для Meet, яка може резюмувати зустрічі та "підміняти" учасників у разі запізнення або відсутності.

Duet від Google навчений робити нотатки в режимі реального часу. Для цього необхідно натиснути на кнопку "Зробити нотатки для мене", і застосунок запише резюме та пункти дій під час зборів.

Якщо користувач запізнився на зустріч, Google зможе згенерувати проміжні результати розмови. Під час дзвінка учасник зможе поспілкуватися з чат-ботом, щоб уточнити втрачені деталі.

Крім цього, Duet дає змогу зберегти резюме зустрічі в Docs. У документ також можуть бути включені відеокліпи важливих моментів.

Ведення нотаток з'явиться в Google Workspace Labs найближчими місяцями.

Ще одна нова функція Meet дає змогу Duet "бути присутнім" на зустрічі від імені користувача. У запрошенні на збори можна натиснути кнопку "Взяти участь за мене" і ввести тези, які учасники відеодзвінка зможуть обговорити.


Функція може бути корисною для користувачів, у яких призначено кілька зустрічей на один і той самий час. Однак люди можуть зловживати технологією і відправляти на дзвінки ботів, коли в цьому немає потреби. Щоб запобігти цьому, Meet зможе завершити розмову, якщо на зустріч прийде занадто багато ботів.

Ця функція з'явиться в Labs наступного року.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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