Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії

09:19 31.08.2023 |

Новини IT

 

Більше половини венчурних стартапів у сфері генеративного штучного інтелекту оплачують послуги хмарної обчислювальної платформи Google, повідомила Alphabet, материнська компанія Google.

Зі стартапів вартістю понад $1 млрд 70% є клієнтами Google Cloud, причому близько третини з них очолюють колишні співробітники техгіганта. Серед них Anthropic, Character.ai і Cohere.

За словами генерального менеджера Google Cloud зі стартапів і штучного інтелекту Джеймса Лі (James Lee), до компанії дедалі частіше звертаються розробники генеративного ШІ. Клієнти можуть використовувати моделі як самої корпорації, так і інших розробників, додав він.

"Ми спостерігаємо сильну динаміку в нашому бізнесі та вважаємо Google Cloud найкращим вибором для стартапів, які створюють генеративний ШІ", - сказав він.

Раніше генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) заявив, що, за його підрахунками, колишні співробітники створили понад 2000 стартапів. Частина з них стали клієнтами або в кінцевому підсумку повернулися в Google.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7903
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4356  0,09 0,24 38,1767  0,06 0,16
EUR 40,7333  0,20 0,49 41,7307  0,18 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес