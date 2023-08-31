Google стверджує, що понад половина стартапів у галузі генеративного ШІ використовують хмарні сервіси компанії

Більше половини венчурних стартапів у сфері генеративного штучного інтелекту оплачують послуги хмарної обчислювальної платформи Google, повідомила Alphabet, материнська компанія Google.

Зі стартапів вартістю понад $1 млрд 70% є клієнтами Google Cloud, причому близько третини з них очолюють колишні співробітники техгіганта. Серед них Anthropic, Character.ai і Cohere.

За словами генерального менеджера Google Cloud зі стартапів і штучного інтелекту Джеймса Лі (James Lee), до компанії дедалі частіше звертаються розробники генеративного ШІ. Клієнти можуть використовувати моделі як самої корпорації, так і інших розробників, додав він.

"Ми спостерігаємо сильну динаміку в нашому бізнесі та вважаємо Google Cloud найкращим вибором для стартапів, які створюють генеративний ШІ", - сказав він.

Раніше генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї (Sundar Pichai) заявив, що, за його підрахунками, колишні співробітники створили понад 2000 стартапів. Частина з них стали клієнтами або в кінцевому підсумку повернулися в Google.