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АНАЛІТИКА

Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік

23:26 30.08.2023 |

Новини IT

 

Компанія Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

Так, українські підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією. "Це податок, який становить 7-17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар", - пояснили в міністерстві.

Amazon спростила умови для українського бізнесу у вересні 2022 року - тепер же пільгові умови продовжили ще на рік.

Нагадаємо:

Аmazon UK та EU скасував реферальну комісію для українських продавців-експортерів: з 6-го вересня 2022 року бізнес, що відправляє товари з України, звільняється від сплати відсотка з продажу.

Раніше маркетплейси Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay на прохання Укрпошти скасували комісії для продавців з України.

Також Укрпошта стала першою поштою, що відкрила офіційний магазин на Amazon.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Amazon
 

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