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Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
23:26 30.08.2023 |
Компанія Amazon продовжила дію нульової ставки реферальної комісії для українських продавців товарів до вересня 2024 року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.
Так, українські підприємці надалі реалізовуватимуть товари на Amazon з 0% реферальною комісією. "Це податок, який становить 7-17%, його необхідно сплачувати за кожен проданий товар", - пояснили в міністерстві.
Amazon спростила умови для українського бізнесу у вересні 2022 року - тепер же пільгові умови продовжили ще на рік.
Нагадаємо:
Аmazon UK та EU скасував реферальну комісію для українських продавців-експортерів: з 6-го вересня 2022 року бізнес, що відправляє товари з України, звільняється від сплати відсотка з продажу.
Раніше маркетплейси Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay на прохання Укрпошти скасували комісії для продавців з України.
Також Укрпошта стала першою поштою, що відкрила офіційний магазин на Amazon.
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