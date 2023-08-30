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АНАЛІТИКА

Google DeepMind розробила технологію нанесення невидимих водяних знаків на зображення, згенеровані штучним інтелектом

10:43 30.08.2023 |

Новини IT

Google DeepMind розробила технологію нанесення невидимих водяних знаків на зображення, згенеровані штучним інтелектом

 

Компанія Google DeepMind розробила технологію SynthID для нанесення невидимих водяних знаків на зображення, згенеровані штучним інтелектом.

SynthID вбудовує невидимий водяний знак безпосередньо на пікселі зображення. Спочатку інструмент буде доступний для обмеженої кількості користувачів Imagen - генератора зображень, створеного Google.

За словами розробників, водяний знак не можна видалити за допомогою звичайних методів редагування зображень. SynthID розроблено таким чином, щоб не погіршувати якість картинки та давати змогу виявляти позначку навіть після нанесення фільтрів, зміни кольору і збереження з різним ступенем стиснення.


SynthID складається з двох моделей глибокого навчання: одна для нанесення водяних знаків, а інша для ідентифікації. Розробники заявили, що обидві моделі навчалися на різноманітних даних і об'єднані в єдину систему.

Google DeepMind розробила технологію нанесення невидимих водяних знаків на зображення, згенеровані штучним інтелектом

 

Google визнає, що метод не ідеальний. Однак розробники назвали SynthID багатообіцяючим підходом, який дасть змогу працювати з генеративними зображеннями відповідально.

У майбутньому компанія планує розширити інструмент на інші моделі ШІ, які генерують текст, відео та аудіо.
За матеріалами: gagadget.com
 

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