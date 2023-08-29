Google планує продавати доступ до нових даних сервісу карт компаніям зі сфери ВДЕ - ЗМІ

Американська Google, що входить до Alphabet Inc., планує продавати ліцензії на дані сервісу карт компаніям, що реалізують проєкти у сфері відновлюваної енергетики, передає CNBC.

Зокрема, Google має намір продавати доступ до нових інтерфейсів програмування застосунків (API) з інформацією, пов'язаною із сонячною енергією і якістю повітря, йдеться в матеріалах, з якими ознайомився телеканал. API використовують для обміну даними між додатками.

Компанія, зокрема, виведе на ринок Solar API, який зможуть використовувати установники сонячних панелей (наприклад, SunRun і Tesla Energy) і проєктні бюро в галузі сонячної енергетики (наприклад, Aurora Solar). Google також бачить перспективи співпраці з компаніями зі сфери нерухомості, такими як Zillow Group і Redfin Corp., готельними мережами на кшталт Marriott International і комунальними операторами, такими як PG&E Corp.

Solar API, серед іншого, відкриє доступ до даних орієнтованого на споживчий сектор пілотного проєкту Project Sunroof - калькулятора, що дає змогу розрахувати економію завдяки використанню сонячної енергії та потужність сонячних панелей для будинку за конкретною адресою.

Google планує продавати API-доступ до даних за конкретними будівлями, а також даних за всіма будівлями в певному місті або окрузі. Згідно з одним із документів, компанія має в своєму розпорядженні дані про більш ніж 350 млн будівель. У 2017 році в контексті Project Sunroof вона говорила про 60 млн будівель.

Згідно з одним із внутрішніх документів, виторг від ліцензування "сонячних" API в перший рік після запуску може становити $90-100 млн.

Інший інтерфейс - Air Quality API - дасть змогу запитувати дані про якість повітря, зокрема забруднювальні речовини, а також рекомендації щодо здоров'я для конкретних локацій.

Наразі Google ліцензує навігаційний API на користь таких компаній, як Uber Technologies, яка 2019 року заявляла про виплату Google за відповідні послуги $58 млн за три роки.

Google не розкриває фінансових показників сервісу карт. 2021 року аналітик Morgan Stanley Браян Новак говорив CNBC, що цей сервіс традиційно входить до найбільш "недомонетизованих" продуктів компанії. Тоді банк очікував, що сервіс принесе компанії $11,1 млрд у 2023 році.