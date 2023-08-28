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realme GT 5 5G: AMOLED-дисплей на 144 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗП і підтримка зарядки до 240 Вт

23:22 28.08.2023 |

Новини IT

realme GT 5 5G: AMOLED-дисплей на 144 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗП і підтримка зарядки до 240 Вт

 

Компанія realme провела захід у Китаї, на якому анонсувала новий флагманський смартфон realme GT 5 5G.

Гаджет отримав 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення до 144 Гц. Панель має невеликі заокруглення по краях і максимальну яскравість у 1400 ніт. Для обробки зображень у новинку встановили спеціальний чип Pixelwork X7.


realme GT 5 5G поставляється з флагманським SoC Snapdragon 8 Gen 2. Процесор працює в парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X до 24 ГБ і накопичувачем UFS 4.0 до 1 ТБ. У новинці є функція, яка дає змогу налаштовувати частоту ядер чипа в іграх. Крім цього, пристрій може похвалитися системою охолодження, підекранним сканером, стереодинамками і прозорою панеллю з RGB-підсвічуванням на задньому боці.

realme GT 5 5G: AMOLED-дисплей на 144 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗП і підтримка зарядки до 240 Вт

 

Що стосується камер, то їх у новинці чотири: потрійна основна на 50 МП (Sony IMX890 з OIS) + 8 МП (ширококутний об'єктив) + 2 МП (макромодуль) і одинарна фронтальна на 16 МП (Samsung S5K3P9).

realme GT 5 5G: AMOLED-дисплей на 144 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗП і підтримка зарядки до 240 Вт

 

Гаджет постачатиметься у двох версіях. Перша має акумулятор на 5240 мАг із зарядкою на 120 Вт (з 0 до 50% за 7 хвилин), а друга - батарею на 4600 мАг і зарядку на 240 Вт (з 0 до 100% за 9 хвилин). У новинці є 5G-модем, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц), Bluetooth 5.3, GPS (L1+L2+L5), NFC і порт USB Type-C.

realme GT 5 5G: AMOLED-дисплей на 144 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 2, до 24 ГБ ОЗП і підтримка зарядки до 240 Вт

 

realme GT 5 5G вже може попередньо замовити, але поки що тільки в Китаї. Новинка коштує від $410.
За матеріалами: gagadget.com
 

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