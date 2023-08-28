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AMD представила відеокарту Radeon RX 7700 XT з чипом Navi 32 і 12 ГБ пам'яті вартістю від $449
12:11 28.08.2023 |
Відеокарта Radeon RX 7700 XT отримала новий графічний чип Navi 32. Повна конфігурація передбачає 60 обчислювальних блоків, шину пам'яті розрядністю 256 біт і 64 МБ кеш-пам'яті Infinity Cache.
Однак Radeon RX 7700 XT отримала урізаний варіант GPU. У даному випадку Navi 32 має 52 обчислювальних блоки з 3456 потоковими процесорами, 54 блоками трасування променів і 108 прискорювачами штучного інтелекту.
Обсяг VRAM становить 12 ГБ. Відеокарта отримала пам'ять типу GDDR6 зі 192-бітною шиною. Швидкість склала 18 Гбіт/с, а пропускна здатність досягає 432 ГБ/с. Крім того, новинка споживає 245 Вт і має пару 8pin роз'ємів для підключення додаткового живлення.
AMD порівняла Radeon RX 7700 XT з GeForce RTX 4060 Ti 16GB. Нова "червона" відеокарта виявилася в середньому на 12% продуктивнішою, але в Call of Duty: Modern Warfare 2 перевага над моделлю NVIDIA досягає 31%.
Вартість Radeon RX 7700 XT складе від $449 у США і від €489 у Європі. Компанія AMD не планує випускати еталонну версію нової відеокарти. Старт продажів заплановано на 6 вересня 2023 року. Для порівняння, уже згадана RTX 4060 Ti з 16 ГБ VRAM коштує від $499.
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