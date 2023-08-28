Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070

10:59 28.08.2023 |

Новини IT

 

Radeon RX 7800 XT отримала повноцінний процесор Navi 32 з 60 обчислювальними блоками, 3840 потоковими процесорами, 60 RT-блоками і 120 блоками прискорення штучного інтелекту. Чип має частоту 2430 МГц у режимі Boost.

AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070

 

Radeon RX 7800 XT отримала 16 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 зі швидкістю 19,5 Гбіт/с. Підключення 256-бітної шини забезпечує максимальну пропускну здатність у 624 ГБ/с. Енергоспоживання становить 263 Вт.

AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070

 

За словами виробника, Radeon RX 7800 XT на 3,5% у середньому потужніший, якщо порівняти з NVIDIA GeForce RTX 4070 у QHD-іграх на максимальних налаштуваннях графіки. У Call of Duty: Modern Warfare 2 і Cyberpunk 2077 перевага досягає 23%. Але при активації технології трасування променів "зелена" відеокарта бере реванш у деяких іграх.

AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070

 

Radeon RX 7800 XT на відміну від Radeon RX 7700 XT буде доступна в еталонному виконанні. Вартість у США складе мінімум $499, а в Європі - €549. Для порівняння, NVIDIA оцінила відеокарту GeForce RTX 4070 у $599.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5051
  0,1499
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 11:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6732  0,10 0,27 38,4871  0,13 0,34
EUR 40,8482  0,13 0,33 41,9050  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес