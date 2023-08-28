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AMD представила відеокарту Radeon RX 7800 XT вартістю від $499 для конкуренції з GeForce RTX 4070
10:59 28.08.2023 |
Radeon RX 7800 XT отримала повноцінний процесор Navi 32 з 60 обчислювальними блоками, 3840 потоковими процесорами, 60 RT-блоками і 120 блоками прискорення штучного інтелекту. Чип має частоту 2430 МГц у режимі Boost.
Radeon RX 7800 XT отримала 16 ГБ відеопам'яті типу GDDR6 зі швидкістю 19,5 Гбіт/с. Підключення 256-бітної шини забезпечує максимальну пропускну здатність у 624 ГБ/с. Енергоспоживання становить 263 Вт.
За словами виробника, Radeon RX 7800 XT на 3,5% у середньому потужніший, якщо порівняти з NVIDIA GeForce RTX 4070 у QHD-іграх на максимальних налаштуваннях графіки. У Call of Duty: Modern Warfare 2 і Cyberpunk 2077 перевага досягає 23%. Але при активації технології трасування променів "зелена" відеокарта бере реванш у деяких іграх.
Radeon RX 7800 XT на відміну від Radeon RX 7700 XT буде доступна в еталонному виконанні. Вартість у США складе мінімум $499, а в Європі - €549. Для порівняння, NVIDIA оцінила відеокарту GeForce RTX 4070 у $599.
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