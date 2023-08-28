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АНАЛІТИКА

Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000

09:49 28.08.2023 |

Новини IT

 

Американська компанія SpaceX запустила в ніч на неділю, 27 серпня, на низьку навколоземну орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.

22 міні-супутники доствила туди ракета-носій Falcon 9.

Знакова місія для SpaceX

Спеціалізоване видання Space називає нинішню місію знаковою для SpaceX, оскільки загальна кількість виведених на орбіту "старлінків" перевищила п'ять тисяч одиниць.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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