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Кількість супутників Starlink на орбіті перевищила 5000
09:49 28.08.2023 |
Американська компанія SpaceX запустила в ніч на неділю, 27 серпня, на низьку навколоземну орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink.
22 міні-супутники доствила туди ракета-носій Falcon 9.
Знакова місія для SpaceX
Спеціалізоване видання Space називає нинішню місію знаковою для SpaceX, оскільки загальна кількість виведених на орбіту "старлінків" перевищила п'ять тисяч одиниць.
За матеріалами:
Deutsche Welle
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