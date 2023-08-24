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АНАЛІТИКА

Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативних консолей

17:00 24.08.2023 |

Новини IT

Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативних консолей

 

Qualcomm анонсувала в Кельні Snapdragon G Series - процесорну платформу, призначену для портативних ігрових консолей. Серед компаній, які створюватимуть пристрої на Snapdragon G Series - AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm.

Snapdragon G Series — платформа Qualcomm для портативних консолей

 

Snapdragon G1 створено для портативних ігрових пристроїв без вентиляторів. Підійде для потокової трансляції ігор, як локально, так і через хмару. Snapdragon G1 орієнтований на підключення без затримок і з тривалим часом автономної роботи. Першим представником сімейства Snapdragon G1 стане Snapdragon G1 Gen 1, оснащений 8 ядрами Qualcomm Kryo у парі з графічним процесором Qualcomm Adreno A11, що повинно забезпечувати роботу портативних пристроїв для потокової передачі ігор.

Snapdragon G2 - для повнофункціональних мобільних і хмарних ігор. Заявлена підтримка 5G і Wi-Fi 6/6E від Qualcomm FastConnect 6700 Mobile Connectivity System.

Першим продуктом цього рівня стане платформа Snapdragon G2 Gen 1 з 8-ядерним процесором Kryo, оптимізованим для ігор графічним процесором Adreno A21 та Snapdragon X62 5G Modem-RF. Платформа має давати змогу геймерам дослідити все, що можуть запропонувати мобільні та хмарні ігри.

Snapdragon G3 - це флагманський рівень для ентузіастів, який використовує найкращі інноваційні ігрові можливості Qualcomm Technologies. На базі Snapdragon G3x Gen 1 вже працює Razer Edge 5G.

Платформа Snapdragon G3x Gen 2 - це найновіший продукт у серії G3. Його оснастили 8-ядерним процесором Kryo та графічним процесором Adreno A32, що забезпечує більш ніж на 30% вищу продуктивність процесора та вдвічі вищу продуктивність графічного процесора порівняно з попередником.

Нова платформа підтримує апаратне прискорення трасування променів, надвисоку роздільну здатність в іграх, преміум-Bluetooth-аудіо з низькою затримкою через Snapdragon Sound Technology Suite та бездротовий зв'язок за допомогою Wi-Fi 7 High-Band Simultaneous (HBS), а також 5G sub-6 та mmWave.


AyaNeo, Huaqin, Inventec, Thundercomm та інші компанії мають випустити продукти на платформах Qualcomm Snapdragon G цього року.
За матеріалами: ITC.ua
 

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