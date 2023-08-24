Nvidia продемонструвала приголомшливі можливості нової версії технології DLSS на прикладі горора Alan Wake 2

Нещодавно компанія Nvidia анонсувала нову версію технології DLSS і повідомила, що першою новою грою з підтримкою DLSS 3.5 стане горор Alan Wake 2.

Компанія не стала чекати релізу гри та вже показала, який вигляд амбітний проєкт Remedy матиме із застосуванням нової технології згладжування.

Пряме порівняння гри з DLSS 3 і з DLSS 3.5 показує, що нова версія технології робить графіку й освітлення Alan Wake 2 набагато реалістичнішими і якіснішими, при цьому знижуючи навантаження на комп'ютер.





Скористатися DLSS 3.5 зможуть тільки власники сучасних відеокарт від Nvidia.

Крім Alan Wake 2, DLSS 3.5 з'явиться в Portal RTX, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Згодом підтримка DLSS 3.5 буде реалізована в більшій кількості ігор.