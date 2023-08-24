Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг сказав, що очікує, що бум штучного інтелекту триватиме до наступного року

Прогноз продажу компанії в середу перевершив очікування Волл-стріт, і вона заявила, що викупить свої акції ще на 25 мільярдів доларів , що робить більшість компаній, коли їхнє керівництво вважає, що компанія недооцінена. Проте ціна акцій Nvidia цього року зросла більш ніж утричі і після результатів у середу досягла найвищого рівня за весь час.

Nvidia заявила, що планує збільшити виробництво свого апаратного забезпечення у наступному році, розвіявши сумніви кількох аналітиків щодо того, як довго може тривати захоплення ШІ. Компанія має майже монополію на обчислювальні системи, які використовують для забезпечення таких служб, як ChatGPT, головний чат-бот OpenAI, що створює штучний інтелект.

«Ми маємо чудове бачення на цей та наступний роки, і ми вже плануємо інфраструктуру наступного покоління з провідними (фірмами хмарних обчислень) та розробниками центрів обробки даних», - сказав Хуанг інвесторам під час телефонної конференції.

В інтерв'ю Reuters Хуанг сказав, що дві речі обумовлюють цей попит: перехід від традиційних центрів обробки даних, побудованих навколо центральних процесорів, до центрів, побудованих на базі потужних чіпів Nvidia, і зростання використання контенту, створеного системами ШІ, у всьому, починаючи від юридичних контрактів до рекламних матеріалів.

«Ці дві фундаментальні тенденції стояти за всім, що ми бачимо, і ми вже на один квартал ближчі до цього», - сказав він. «Тяжко сказати, скільки кварталів у нас попереду, але цей фундаментальний зсув не зупиняється. Це справа не одного кварталу».

Рішення Хуанга викупити акції, коли вони дорожчі, ніж будь-коли, перевершує ставки, які навіть інші великі технологічні компанії роблять на штучний інтелект, але це сталося через те, що коефіцієнт співвідношення ціни до прибутку впав приблизно до 43 з 60 після того, як аналітики обновили свої оцінки доходів у травні

Microsoft заявила, що капітальні витрати у розмірі 10,7 миллиарда доларів, які вона зробила у четвертому фінансовому кварталі, значна частина яких пішла на апаратне забезпечення Nvidia, є цифрою, яка буде зростати. Він також інвестував 10 мільярдів доларів у OpenAI.

Meta Platforms, підрозділ хмарних обчислень Amazon.com AWS та інші також зробили ставку на десятки мільярдів доларів на обладнання та продукти, пов'язані зі штучним інтелектом.

Поаит на чіпі надав Nvidia гроші для виплат інвесторам. Компанія повідомила, що її скоригований валовий прибуток майже підвоївся до 71,2% в другому кварталі, тимчасом як більшість напівпровідникових компаній мають валовий прибуток від 50% до 60%.

Кінгай Чан, аналітик Summit Insights Group, сказавши, що запаси Nvidia у розмірі 4,32 миллиарда доларів є «невеликими».

«Ми вважаємо, що (Nvidia) продовжить перевищувати орієнтовні 16 мільярдів доларів на третій квартал, оскільки попит продовжує перевищувати пропозицію», - сказав Чан, посилаючись на прогноз доходу компанії у третьому кварталі.

Щоправда, деякі аналітики не бачать необмеженого попиту. Ділан Патель з SemiAnalysis сказав, що цього року багато технологічних компаній витрачають значні кошти на графічні процесори (GPU) Nvidia, перш ніж визначити, як вони насправді зароблятимуть гроші на продуктах, розроблених на цих чіпах.

«Вони повинні надмірно інвестувати у графічні процесори, інакше ризикують пропустити човен. У якийсь момент гаманці спорожніють, і багато цих гравців перестануть інвестувати, хоча інші, ймовірно, продовжуватимуть прискорювати інвестиції», - сказав Патель.

Хуан відмовився коментувати, чи триватиме бум штучного інтелекту у наступному році. Він сказав, що найбільший ризик, з яким стикається Nvidia, полягає у забезпеченні поставок.

Компанія заявила, що найбільшим драйвером продажів у цьому кварталі стала її система HGX, яка є цілим комп'ютером, побудованим на чипі Nvidia. Ця система набагато складніша, ніж просто сам чип, і будь-яка відсутня частина може затримати постачання.

«Наша цепочка постачань чудово співпрацює з нами. І це складна цепочка поставок», - сказав Хуанг Reuters. «Люди думають, що це чіп GPU. Але це дуже складна система GPU. Вона важитиме 70 фунтів. Це 35 тисяч компонентів. Це 200 тисяч доларів».