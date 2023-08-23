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АНАЛІТИКА

Lenovo представила незвичайний ігровий ноутбук Legion 9i з GeForce RTX 4090 і найтоншою у світі системою рідинного охолодження

16:30 23.08.2023 |

Новини IT

Lenovo представила незвичайний ігровий ноутбук Legion 9i з GeForce RTX 4090 і найтоншою у світі системою рідинного охолодження

 

Lenovo анонсувала ігровий ноутбук Legion 9i. Головною особливістю пристрою стала система рідинного охолодження.

Китайська компанія заявляє, що Legion 9i обладнаний найтоншою у світі системою рідинного охолодження. Вона вступає в роботу тільки в тому разі, якщо температура ноутбука досягає 84° C.

У системі охолодження Legion 9i задіяна помпа, яка використовується тільки під час роботи. Це подовжує термін її служби. Коли користувач не грає, помпа не обертається. Крім того, для охолодження передбачено три вентилятори.

Lenovo представила незвичайний ігровий ноутбук Legion 9i з GeForce RTX 4090 і найтоншою у світі системою рідинного охолодження

 

Ігровий лептоп оснащений IPS-екраном із частотою кадрів 165 Гц (є підтримка змінної частоти оновлення). Особливістю дисплея, діагональ якого становить 16,3", є наявність підсвічування Mini LED.

Lenovo Legion 9i обладнаний процесором Intel Core i9-13980HX та відеокартою GeForce RTX 4090 Laptop. Всередині є місце для двох модулів оперативної пам'яті типу DDR5 і двох накопичувачів SSD M.2 2280. Топові версії обладнані 64 ГБ (два по 32 ГБ) пам'яті DDR5-5600. Ємність акумулятора склала 99,9 Втг.

Вартість і дата анонсу Lenovo Legion 9i невідомі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Lenovo
 

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