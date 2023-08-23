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Маск оголосив чергові зміни на платформі X
09:39 23.08.2023 |
Американський мультимільярдер і власник соцмережі Х (відомої раніше під назвою Twitter) Ілон Маск оголосив чергові зміни на платформі. Як повідомив у вівторок, 22 серпня, сам Маск у відповідному дописі плани стосуються публікацій ЗМІ на цій платформі.
Згідно з задумом Маска, у майбутньому ці посилання не міститимуть заголовків і тексту, а матимуть лише головне зображення з посилань на новинні статті чи інші медійні матеріали.
"Це (ініціатива прибрати заголовки - Ред.) походить безпосередньо від мене. Значно покращить естетичність", - написав Маск, коментуючи заплановані нововведення.
Досі посилання на новини з'являлися на стрічці користувачів як "картки" разом із зображенням, адресою джерела та скороченим заголовком, що допомагало розпалити цікавість читачів до контенту ЗМІ, пише інформагенція Reuters.
Утім, агенція припускає, що нововведення покликані спонукати більше користувачів оформити преміумпередплату Х, що надає можливість публікувати одне повідомлення завдовжки до 25 тисяч символів. Завдяки таким змінам Маск планує позиціювати соцмережу Х як найбільш придатну платформу для творців контенту, зазначають у Reuters.
"Преміумпередплатники тепер зможуть публікувати довші відео, їхні публікації відображатимуться вище, а ще вони отримають частку від продажу реклами", - йдеться у матеріалі.
Раніше британський мовник BBC повідомляв, що платформа Х прибрала з акаунтів низки ЗМІ позначки про джерела їхнього фінансування. Повідомляється, що зміни на платформі зачепили акаунти британської медіакомпанії BBC, NPR у США, російського пропагандистського ресурсу RT, та низки інших інформресурсів.
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