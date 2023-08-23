Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Маск оголосив чергові зміни на платформі X

09:39 23.08.2023 |

Новини IT

 

Американський мультимільярдер і власник соцмережі Х (відомої раніше під назвою Twitter) Ілон Маск оголосив чергові зміни на платформі. Як повідомив у вівторок, 22 серпня, сам Маск у відповідному дописі плани стосуються публікацій ЗМІ на цій платформі.

Згідно з задумом Маска, у майбутньому ці посилання не міститимуть заголовків і тексту, а матимуть лише головне зображення з посилань на новинні статті чи інші медійні матеріали.

"Це (ініціатива прибрати заголовки - Ред.) походить безпосередньо від мене. Значно покращить естетичність", - написав Маск, коментуючи заплановані нововведення.

Досі посилання на новини з'являлися на стрічці користувачів як "картки" разом із зображенням, адресою джерела та скороченим заголовком, що допомагало розпалити цікавість читачів до контенту ЗМІ, пише інформагенція Reuters.

Утім, агенція припускає, що нововведення покликані спонукати більше користувачів оформити преміумпередплату Х, що надає можливість публікувати одне повідомлення завдовжки до 25 тисяч символів. Завдяки таким змінам Маск планує позиціювати соцмережу Х як найбільш придатну платформу для творців контенту, зазначають у Reuters.

"Преміумпередплатники тепер зможуть публікувати довші відео, їхні публікації відображатимуться вище, а ще вони отримають частку від продажу реклами", - йдеться у матеріалі.

Раніше британський мовник BBC повідомляв, що платформа Х прибрала з акаунтів низки ЗМІ позначки про джерела їхнього фінансування. Повідомляється, що зміни на платформі зачепили акаунти британської медіакомпанії BBC, NPR у США, російського пропагандистського ресурсу RT, та низки інших інформресурсів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Twitter
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5343
  0,2743
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7450  0,20 0,53 38,6129  0,33 0,85
EUR 41,1179  0,09 0,21 42,1961  0,24 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес