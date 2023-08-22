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Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці
17:30 22.08.2023 |
На платформі Kickstarter з'явилася досить незвичайна комп'ютерна миша під назвою Clip Mouse.
Річ у тім, що цю мишку не треба тримати в руці - вона зроблена у вигляді затискача і надягається на вказівний і середній пальці руки. Вам не знадобиться килимок або навіть рівна поверхня для роботи - просто імітуйте рухи класичної миші, причому хоч на столі, хоч у повітрі. Нижня частина використовується як ліва і права кнопки, а для прокручування просто зробіть аналогічний рух пальцем. Девайс розпізнає жести та переміщення і через Bluetooth передає команди на комп'ютер.
За необхідності розпізнавання і роботу миші можна вимкнути натисканням бічної кнопки.
Clip Mouse підключається до Windows і Mac за допомогою Bluetooth 5.0. Вбудований акумулятор забезпечує до 50 годин безперервної роботи без підзарядки. Заряджається мишка через порт USB-C.
Clip Mouse можна замовити на Kickstarter за 59 євро. Поставки першої партії очікуються в жовтні, другої - в листопаді.
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