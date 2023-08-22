Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці

17:30 22.08.2023 |

Новини IT

 

На платформі Kickstarter з'явилася досить незвичайна комп'ютерна миша під назвою Clip Mouse.

Річ у тім, що цю мишку не треба тримати в руці - вона зроблена у вигляді затискача і надягається на вказівний і середній пальці руки. Вам не знадобиться килимок або навіть рівна поверхня для роботи - просто імітуйте рухи класичної миші, причому хоч на столі, хоч у повітрі. Нижня частина використовується як ліва і права кнопки, а для прокручування просто зробіть аналогічний рух пальцем. Девайс розпізнає жести та переміщення і через Bluetooth передає команди на комп'ютер.


За необхідності розпізнавання і роботу миші можна вимкнути натисканням бічної кнопки.

Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці

 

Clip Mouse підключається до Windows і Mac за допомогою Bluetooth 5.0. Вбудований акумулятор забезпечує до 50 годин безперервної роботи без підзарядки. Заряджається мишка через порт USB-C.

Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці

 

Clip Mouse можна замовити на Kickstarter за 59 євро. Поставки першої партії очікуються в жовтні, другої - в листопаді.

Clip Mouse: оригінальна комп'ютерна мишка у вигляді затискача на пальці

 
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8086
  0,0804
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5457  0,18 0,47 38,2857  0,10 0,25
EUR 41,0318  0,18 0,43 41,9532  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес