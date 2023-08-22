JPMorgan: біткоїн-майнери інвестують у ШІ для диверсифікації ризиків

Майнери біткоїна поступово виходять за рамки видобутку криптовалют і освоюють нові напрямки роботи. Багато з них пропонують обчислювальні потужності обладнання для ринку штучного інтелекту (ШІ), який швидко розвивається. Про це повідомив Coindesk із посиланням на дослідження JPMorgan.

Аналітики з'ясували, що за останні кілька місяців власники обладнання для майнінгу продали частину активів та інвестували кошти у сферу ШІ. За даними експертів, за допомогою диверсифікації вони хочуть зменшити свою залежність від криптографії.

«У зв'язку зі швидким зростанням ШІ зростаючий попит на високопродуктивні обчислення відкриває нові можливості для використання графічних процесорів», - заявили в JPMorgan.

Деякі фірми з видобутку біткоїна провели ребрендинг, щоб зробити акцент на розширенні бізнесу. Так, компанія Hive Blockchain Technologies (HIVE) тепер називається Hive Digital Technologies, а Riot Blockchain (RIOT) - Riot Platforms.

Після переходу блокчейна Ethereum на новий алгоритм консенсусу Proof-of-Stake на ринку з'явилося багато графічних процесорів (GPU), зазначили експерти. Раніше вони використовувалися для майнінгу, але потім «втратили свою корисність».

Деякі майнери продали обладнання, щоб окупити вкладення, тоді як інші зосередилися на видобутку криптовалют з алгоритмом Proof-of-Work: Ethereum Classic, Ravencoin, Ergo, йдеться у звіті.

У квітні 2023 року компанія Intel заявила, що припиняє виробництво чипів для майнінгу, оскільки не вважає цей напрямок пріоритетним. У серпні складність видобутку біткоїна встановила новий історичний максимум.

За матеріалами: incrypted.com