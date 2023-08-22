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АНАЛІТИКА

Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів

13:48 21.08.2023 |

Новини IT

Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів

 

Компанія Samsung Display показала свою останню розробку - сенсорний OLED-дисплей для смартфонів з нульовими рамками.

Технологія називається All Around Full Screen. Офіційних подробиць від Samsung наразі немає, але є маркетингове зображення, яке опублікували інсайдери. На ньому зображений OLED-екран повністю без рамок. І так, це "водоспад", який подобається далеко не всім користувачам. Тільки якщо сучасні "водоспади" заокруглені лише з боків, то в даному випадку - з усіх чотирьох сторін.

Виробник зазначає, що бічні вигини дисплея можна використовувати для регулювання яскравості та гучності. Крім того, компанія хоче поліпшити технологію підекранної фронтальної камери, щоб екран не мав ані рамок, ані вирізів.

Поки що це лише концепт, а не готовий гаджет без рамок. Але не сумніваємося, що він може стати новим трендом на ринку смартфонів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Samsung
 

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