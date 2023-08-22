Фінансові новини
- |
- 22.08.23
- |
- 03:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів
13:48 21.08.2023 |
Компанія Samsung Display показала свою останню розробку - сенсорний OLED-дисплей для смартфонів з нульовими рамками.
Технологія називається All Around Full Screen. Офіційних подробиць від Samsung наразі немає, але є маркетингове зображення, яке опублікували інсайдери. На ньому зображений OLED-екран повністю без рамок. І так, це "водоспад", який подобається далеко не всім користувачам. Тільки якщо сучасні "водоспади" заокруглені лише з боків, то в даному випадку - з усіх чотирьох сторін.
Виробник зазначає, що бічні вигини дисплея можна використовувати для регулювання яскравості та гучності. Крім того, компанія хоче поліпшити технологію підекранної фронтальної камери, щоб екран не мав ані рамок, ані вирізів.
Поки що це лише концепт, а не готовий гаджет без рамок. Але не сумніваємося, що він може стати новим трендом на ринку смартфонів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
ТОП-НОВИНИ
|Греція підтримує набуття Україною членства в НАТО
|Зеленський: Греція теж тренуватиме пілотів України на F-16
|70 українських пілотів та техніків почали навчання в Данії
|«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Користувачі сервісу Scamfari виявили близько 1,5 млрд грн на криптогаманцях пов'язаних із спонсоруванням російської військової агресії
У РУБРИЦІ
|Cadillac презентував електричний Escalade IQ із запасом ходу 724 км
|Samsung представила перший повністю безрамковий OLED-дисплей для смартфонів
|Голова Microsoft вважає, що штучний інтелект матиме такий самий вплив на всі сфери життя людини, як свого часу інтернет
|Audi слідом за BMW та Mercedes відключила російських дилерів від програмного забезпечення, – ЗМІ
|У Steam почався другий фестиваль українських ігор – понад 300 тайтлів, демоверсії та розпродаж
|Над «Дією» працює менше сотні осіб, – Мінцифри
Бізнес
|Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують
|Рейтинг «Топ-50 ІТ-компаній України» (літо 2023): кількість фахівців зменшилась на понад 6 тис.
|Україна внесла компанію Alibaba до переліку міжнародних спонсорів війни
|IBM представила прототип чипа, який працює як людський мозок
|Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів
|Twitter надав прокурорам доступ до особистих повідомлень та видалених дописів Дональда Трампа
|X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск