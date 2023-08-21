Голова Microsoft вважає, що штучний інтелект матиме такий самий вплив на всі сфери життя людини, як свого часу інтернет

Генеральний директор компанії Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявив, що вплив штучного інтелекту буде настільки ж значним, як свого часу інтернет.

Наделла згадав слова Білла Гейтса (Bill Gates), який 1995 року назвав інтернет "приливною хвилею".

"Мені здається, що це схоже на меморандум Білла в 1995 році. Я думаю, що він [вплив] настільки ж великий", - сказав глава Microsoft.

Також Наделла назвав відносини з OpenAI "відмінними". Останніми роками обидві компанії дедалі активніше співпрацюють. За останніми даними, Microsoft інвестувала в OpenAI близько $13 млрд.

Крім цього, Наделла вітає обговорення з урядами питання про збереження конкуренції в галузі ШІ. Він попередив, що справжній вплив технології ще належить побачити.