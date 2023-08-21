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АНАЛІТИКА

Голова Microsoft вважає, що штучний інтелект матиме такий самий вплив на всі сфери життя людини, як свого часу інтернет

12:32 21.08.2023 |

Новини IT

 

Генеральний директор компанії Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявив, що вплив штучного інтелекту буде настільки ж значним, як свого часу інтернет.

Наделла згадав слова Білла Гейтса (Bill Gates), який 1995 року назвав інтернет "приливною хвилею".

"Мені здається, що це схоже на меморандум Білла в 1995 році. Я думаю, що він [вплив] настільки ж великий", - сказав глава Microsoft.

Також Наделла назвав відносини з OpenAI "відмінними". Останніми роками обидві компанії дедалі активніше співпрацюють. За останніми даними, Microsoft інвестувала в OpenAI близько $13 млрд.

Крім цього, Наделла вітає обговорення з урядами питання про збереження конкуренції в галузі ШІ. Він попередив, що справжній вплив технології ще належить побачити.
За матеріалами: gagadget.com
 

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