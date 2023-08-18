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АНАЛІТИКА

У Steam почався другий фестиваль українських ігор – понад 300 тайтлів, демоверсії та розпродаж

23:34 18.08.2023 |

Новини IT

 

Команда організаторів фестивалю Indie Cup та ініціативи Ukrainian Games оголосила про повернення фестивалю українських ігор ─ Ukrainian Games Festival ─ у Steam. Цього року подію присвячено до Дня Незалежності України.

У фестивалі Ukrainian Games Festival беруть участь 337 ігор, серед яких 77 мають демоверсії, а 95 ще перебувають в розробці. Додатково в рамках фестивалю пройде розпродаж, на якому можна буде придбати українські ігри зі знижками. Усі ігри розроблено українцями - від блокбастерів від GSC Game World, 4A Games та Frogwares до інді-ігор від самостійних розробників.

Наприклад, команда Mauris в рамках Ukrainian Games Festival запустила стрим українською мовою, що буде транслюватися протягом всього фестивалю. На стримі Володимир Бондаренко, керівник проєкту Corsairs Legacy, грає в нову демоверсію і показує українську озвучку та локалізацію, головного героя в вишиванці, а також розповідає багато подробиць та інсайдів. Оновлена демоверсія буде доступна за декілька днів.

Користувачі Steam можуть переглядати ігри за знижками, наявністю демоверсії, жанрами, настроями та розробниками. Традиційно, фестиваль має спеціальну категорію - ігри про котів. Фестиваль Ukrainian Games Festival проходить з 18 до 24 серпня.
За матеріалами: ITC.ua
 

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