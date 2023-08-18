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АНАЛІТИКА

SpaceX уперше за два роки змогла отримати прибуток - аерокосмічна компанія опинилася в плюсі на $55 млн за доходу в $1,5 млрд

23:10 18.08.2023 |

Новини IT

 

Два роки збитків для SpaceX нарешті змінилися на прибуток. Аерокосмічна компанія вийшла в плюс за підсумками першого кварталу 2023 року.

У 2022 році SpaceX змогла істотно наростити дохід. Компанія отримала виручку в розмірі $4,6 млрд, що вдвічі більше, як порівняти з 2021 роком. Проте, вона не змогла отримати прибуток. Збитки склали $559 млн.

Початок 2023 року виявився для SpaceX успішнішим. За доходу в $1,5 млрд чистий прибуток компанії становив $55 млн.

Головним джерелом доходу є контракти з американським урядом і бізнесами. SpaceX виводить на орбіту приватні та державні супутники, а також доставляє екіпажі та вантажі на Міжнародну космічну станцію.

Компанія прискорює пуски завдяки використанню багаторазових перших ступенів у ракетах Falcon 9. На додачу до цього SpaceX підвищила вартість місій, у яких бере участь Falcon Heavy. Але за весь час свого існування ракета літала менше ніж 10 разів.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: SpaceX
 

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