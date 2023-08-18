Людині вперше пересадили нирки свині, які прижились і функціонують

Микола Воронін, науковий кореспондент ВВС

Вченим з Університету Алабами вдалося провести успішну операцію із заміни обох нирок людини генетично модифікованими органами свині.

Пересадили свинячі нирки пацієнтові, у якого раніше діагностували смерть мозку, з дозволу його сім'ї.

Вперше в історії медицини організм не лише не відторгнув донорські органи, а й вони почали нормально функціонувати - тобто виробляти сечу, очищаючи організм нового господаря від токсичних продуктів життєдіяльності.

Детальний опис унікальної операції пройшов оцінку наукової спільноти, й цього тижня його опублікували в науковому журналі JAMA Surgery.

Хоча поки що цей випадок - одиничний, він дає надію десяткам тисяч пацієнтів, які страждають від хронічних хвороб нирок і потребують трансплантації.

Попит на донорські органи по всьому світу значно перевищує пропозицію. За статистикою, у США з кожних п'яти хворих, які чекають на пересадку, двоє помирають протягом п'яти років після встановлення діагнозу, так і не дочекавшись відповідного донорського органу.

Формально це не перша операція з трансплантації людині нирок свині, яку можна назвати вдалою.

За останні кілька років схожі спроби робили вже двічі.

Щоб після операції не було відторгнення донорського органу як чужорідного, свинячі нирки для трансплантації вирощують спеціально та "олюднюють" методом генетичної адаптації.

У ланцюжку ДНК вчені знаходять і "відключають" чотири виключно свинячі гени (GTKO, CMAH, B4GALNT2, GHR), після чого доповнюють її шістьма людськими (CD46, CD55, CD47, THBD, PROCR, HMOX1).

Однак лише цього разу лікарям вдалося домогтися того, щоб донорський орган ще й нормально працював і виконував усі свої функції, головна з яких - фільтрація крові та очищення організму від шкідливих продуктів життєдіяльності (насамперед креатиніну).