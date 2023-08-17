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АНАЛІТИКА

Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів

14:32 17.08.2023 |

Новини IT

 

Агентство Associated Press випустило посібник із генеративного штучного інтелекту для своїх журналістів, які можуть використовувати технологію під час збору новин.

Журналістам AP дозволили експериментувати з ChatGPT. Однак їх просять проявляти обережність і не використовувати інструмент для створення публікованого контенту. Будь-який результат, отриманий за допомогою платформи, "має розглядатися як неперевірений вихідний матеріал".

Видання заявило, що не дозволить штучному інтелекту змінювати фотографії, відео- або аудіоматеріали. Також AP не використовуватиме згенеровані зображення, якщо вони не є предметом новинної замітки. У цьому разі журналісти зобов'язані позначати фотографії, створені штучним інтелектом, у підписі до них.

Авторам заборонили вводити конфіденційну інформацію в АІ-інструменти. Вони також повинні переконатися, що інші використовувані джерела "вільні від контенту, що генерується штучним інтелектом".

Співробітників AP просять уникати випадкового використання ШІ-контенту для поширення дезінформації. Їх просять уважно перевіряти достовірність джерел.
За матеріалами: gagadget.com
 

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