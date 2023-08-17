Associated Press встановила правила використання штучного інтелекту для журналістів

Агентство Associated Press випустило посібник із генеративного штучного інтелекту для своїх журналістів, які можуть використовувати технологію під час збору новин.

Журналістам AP дозволили експериментувати з ChatGPT. Однак їх просять проявляти обережність і не використовувати інструмент для створення публікованого контенту. Будь-який результат, отриманий за допомогою платформи, "має розглядатися як неперевірений вихідний матеріал".

Видання заявило, що не дозволить штучному інтелекту змінювати фотографії, відео- або аудіоматеріали. Також AP не використовуватиме згенеровані зображення, якщо вони не є предметом новинної замітки. У цьому разі журналісти зобов'язані позначати фотографії, створені штучним інтелектом, у підписі до них.

Авторам заборонили вводити конфіденційну інформацію в АІ-інструменти. Вони також повинні переконатися, що інші використовувані джерела "вільні від контенту, що генерується штучним інтелектом".

Співробітників AP просять уникати випадкового використання ШІ-контенту для поширення дезінформації. Їх просять уважно перевіряти достовірність джерел.