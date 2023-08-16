X (Twitter) сповільнив перехід на сайти, з якими публічно сварився Ілон Маск

Деякі посилання з X завантажувалися трохи довше, ніж зазвичай - зокрема ті, які ведуть на сайти The New York Times та Reuters (з якими Маск мав конфлікти) або конкурентні соцмережі, такі як Facebook, Instagram, Bluesky та Substack.

Згідно з дослідженням журналістів, решта посилань - наприклад на сайти Mastodon, YouTube, The Washington Post і Fox News - завантажувались без затримки.

Фактично затримка, виявлена 4 серпня, розтягнулася до 5 секунд. У той самий день Маск назвав The New York Times «апологетом расового геноциду» у відповідь на репортажі видання про Південну Африку.

«‎Це одна з тих речей, яку можна вважати божевільною навіть для Twitter. Незрозуміло чому для того, щоб Chrome отримав 650 байтів даних необхідно 5 секунд», - написав колишній керівник відділу довіри та безпеки Twitter Йоель Рот у Bluesky.

Насправді примусова затримка не була б дивною для соцмережі Маска. Згадайте, коли Substack оголосив про запуск функції Notes, подібної до Twitter - на сайті тимчасово вимкнули вподобання, відповіді та ретвіти для усіх дописів, що містили посилання Substack. Торік Twitter також тимчасово заборонив користувачам рекламувати свої акаунти з Instagram і Mastodon, а також «‎пригнічував» посилання на щойно запущену Threads.

Здається, будь-які навмисні обмеження суперечать філософії Ілона Маска, який взявся перетворити Twitter на X - суперзастосунок для всього зі свободою слова.

«‎Ми не отримали жодних пояснень від платформи щодо цього кроку і не знаємо причин затримки. Але ми були б стурбовані цілеспрямованим тиском, застосованим до будь-якої новинної організації з незрозумілих причин», - сказав речник The New York Times.

Засновники Substack Кріс Бест, Хеміш Маккензі та Джарадж Сеті також розкритикували цей крок:

«Substack був створений як пряма відповідь на подібну поведінку компаній соціальних мереж. Автори не можуть будувати стабільний бізнес, якщо їхні зв'язки з аудиторією залежать від ненадійних платформ, які довели, що вони готові внести зміни, ворожі до людей, які ними користуються».