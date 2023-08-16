Фінансові новини
- |
- 16.08.23
- |
- 01:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Netflix запускає ігри на телевізорах та комп'ютерах
15:42 15.08.2023 |
Стрімингова компанія Netflix розширює перелік платформ, на яких користувачі можуть грати в ігри - тепер до смартфонів поступово приєднаються телевізори та комп'ютери.
Про це повідомила пресслужба Netflix.
"Сьогодні ми робимо перший крок до того, щоб зробити ігри доступними на всіх пристроях, де користувачі користуються Netflix - телевізорах, комп'ютерах та мобільних телефонах", - йдеться у заяві віцепрезидента компанії Майка Верду.
З понеділка Netflix запустив бета-тестування для невеликої кількості користувачів у Канаді та Британії на деяких телевізорах, а протягом наступних кількох тижнів така можливість з'явиться на ПК і комп'ютерах через сайт Netflix у підтримуваних браузерах.
Ігри на телевізорі працюватимуть на партнерських пристроях: Amazon Fire TV, Chromecast з Google TV, телевізори LG, Nvidia Shield TV, пристрої та телевізори Roku, Samsung Smart TV та Walmart ONN. Інші пристрої будуть додаватися згодом на постійній основі.
Для гри на телевізорах користувачі зможуть використовувати свій телефон у ролі контролера, а користувачі ПК та Mac зможуть грати за допомогою клавіатури та миші. Спершу доступними будуть дві гри: Oxenfree та Molehew's Mining Adventure.
Netflix почав виходити на ігровий ринок у 2021 році, коли запустив цей напрям для смартфонів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Verkhovyna Resort: відпочинок серед природи та краси в долині річки Уж
У РУБРИЦІ
|Робомобілі Cruise паралізували рух у Сан-Франциско відразу після того, як влада штату дозволила компанії розширити діяльність безпілотників у місті
|Саудівська Аравія та ОАЕ скуповують тисячі чипів Nvidia для розвитку ШІ - ЗМІ
|«Квантова суперхімія» в дії. Вчені вперше спостерігали новий тип хімії під час лабораторного експерименту
|Netflix запускає ігри на телевізорах та комп'ютерах
|ШІ спровокував міжнародний скандал через «новину» про закупівлю Сербією партії дронів-камікадзе Shahed-136
|Redmi K60 Ultra - Dimensity 9200+, IP68
Бізнес
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
|Nissan представив 414-сильну версію Skyline Nismo
|Підтримку defense tech стартапам в Україні надають ще два фонди на $50 млн - заступник глави Мінцифри
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем