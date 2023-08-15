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Redmi K60 Ultra - Dimensity 9200+, IP68
14:08 15.08.2023 |
Redmi K60 Ultra претендуватиме на звання найпотужнішого у світі смартфона завдяки наявності мобільного процесора Dimensity 9200+. 4-нм чип має пікову частоту 3,35 ГГц і графіку Immortalis G-715 MC11.
Смартфон отримав дисплей AMOLED C7 виробництва компанії TCL. Діагональ становить 6,67", роздільна здатність - 2712 x 1220 пікселів, пікова яскравість - 2600 ніт, а частота оновлення зображення - 144 Гц.
На тильній панелі встановлена потрійна камера - 50 МП (OIS) + 8 МП + 2 МП. Головний модуль побудований на базі сенсора Sony IMX800. Знімати відео можна у форматах 8K UHD при 24 FPS і 4K UHD при 60 FPS. Роздільна здатність селфі-камери становить 20 МП.
Підсистема живлення в Redmi K60 Ultra представлена акумулятором ємністю 5000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 120 Вт. Як і Xiaomi MIX Fold 3, наш герой отримав чипи Surge P1 та Surge G1 для розподілу енергоспоживання.
Redmi K60 Ultra працює під управлінням операційної системи Android 13 з прошивкою MIUI 14. В арсеналі є стереодинаміки, вбудований у дисплей сканер відбитків пальців, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C та NFC. Крім того, новинка стала першим смартфоном бренду Redmi із захистом від води класу IP68.
Ціна і коли чекати
Redmi K60 Ultra надійде в продаж 22 серпня 2023 року в білому, зеленому і чорному кольорах корпусу. Із цінами можете ознайомитися нижче:
* 12/256 ГБ - $360;
* 16/256 ГБ - $385;
* 16/512 ГБ - $415;
* 1/1024 ГБ - $455;
* 24/1024 ГБ - $500.
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