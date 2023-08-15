Фінансові новини
- |
- 15.08.23
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
13:28 15.08.2023 |
Смартфон обладнаний двома дисплеями OLED з частотою оновлення кадрів 120 Гц. Головна панель має діагональ 8,03" і роздільну здатність 1916 x 2160 пікселів, а додаткова - 6,56" і 1080 x 2520 пікселів відповідно.
Xiaomi MIX Fold 3 оснащений оновленим шарніром. Він виготовлений із високоміцної сталі та кераміки. Шарнір складається зі 198 компонентів, 14 з яких є рухомими. За словами виробника, петлі витримують 500 000 складань. Також новий шарнір дає змогу зафіксувати дисплей у напіввідкритому стані.
Ще одне цікаве нововведення стосується задньої кришки. Вона виготовлена з нового матеріалу, до складу якого входить керамічне волокно. Він отримав назву Dragon Scale Fiber. Компанія заявляє, що матеріал набагато міцніший за звичайне скло.
Xiaomi MIX Fold 3 працює на базі мобільного чипа Snapdragon 8 Gen 2. У топовій модифікації смартфон обладнаний 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.0 місткістю 1 ТБ. Акумулятор ємністю 4800 мАг забезпечує майже 1,5 дня роботи без підзарядки. Для ефективного розподілу енергії використовуються фірмові чипи Surge G1 і Surge P2.
Роздільна здатність основної камери становить 50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП, а двох фронтальних - 20 МП і 20 МП. Модулі на 10 МП - це телеоб'єктиви. Один із них отримав перископічну оптику і має зум кратністю 5x.
Xiaomi MIX Fold 3 працює під управлінням операційної системи Android 13 з фірмовою прошивкою MIUI 14. Також відзначимо підтримку дротового і бездротового заряджання потужністю 67 Вт і 50 Вт відповідно, стереодинаміки, NFC, GPS, Wi-Fi та Bluetooth.
Xiaomi MIX Fold 3 доступний у трьох модифікаціях: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ і 16/1024 ГБ. Офіційна ціна в Китаї склала $1240, $1375 і $1515 відповідно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ШІ спровокував міжнародний скандал через «новину» про закупівлю Сербією партії дронів-камікадзе Shahed-136
|Redmi K60 Ultra - Dimensity 9200+, IP68
|Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки
|3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple
|Одинадцять друзів Роналду. Як Саудівська Аравія підірвала трансферний ринок літа
|Штучний інтелект - нова екологічна загроза?
Бізнес
|Google почав блокувати корпоративні сервіси для підсанкційних російських компаній, – ЗМІ
|Роботаксі Waymo та Cruise отримали дозвіл на цілодобову роботу в Сан-Франциско
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем
|Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників