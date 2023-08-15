Xiaomi MIX Fold 3 - Snapdragon 8 Gen 2, новий шарнір із високоміцної сталі та кераміки

Смартфон обладнаний двома дисплеями OLED з частотою оновлення кадрів 120 Гц. Головна панель має діагональ 8,03" і роздільну здатність 1916 x 2160 пікселів, а додаткова - 6,56" і 1080 x 2520 пікселів відповідно.

Xiaomi MIX Fold 3 оснащений оновленим шарніром. Він виготовлений із високоміцної сталі та кераміки. Шарнір складається зі 198 компонентів, 14 з яких є рухомими. За словами виробника, петлі витримують 500 000 складань. Також новий шарнір дає змогу зафіксувати дисплей у напіввідкритому стані.

Ще одне цікаве нововведення стосується задньої кришки. Вона виготовлена з нового матеріалу, до складу якого входить керамічне волокно. Він отримав назву Dragon Scale Fiber. Компанія заявляє, що матеріал набагато міцніший за звичайне скло.

Xiaomi MIX Fold 3 працює на базі мобільного чипа Snapdragon 8 Gen 2. У топовій модифікації смартфон обладнаний 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і накопичувачем UFS 4.0 місткістю 1 ТБ. Акумулятор ємністю 4800 мАг забезпечує майже 1,5 дня роботи без підзарядки. Для ефективного розподілу енергії використовуються фірмові чипи Surge G1 і Surge P2.





Роздільна здатність основної камери становить 50 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП, а двох фронтальних - 20 МП і 20 МП. Модулі на 10 МП - це телеоб'єктиви. Один із них отримав перископічну оптику і має зум кратністю 5x.

Xiaomi MIX Fold 3 працює під управлінням операційної системи Android 13 з фірмовою прошивкою MIUI 14. Також відзначимо підтримку дротового і бездротового заряджання потужністю 67 Вт і 50 Вт відповідно, стереодинаміки, NFC, GPS, Wi-Fi та Bluetooth.

Xiaomi MIX Fold 3 доступний у трьох модифікаціях: 12/256 ГБ, 16/512 ГБ і 16/1024 ГБ. Офіційна ціна в Китаї склала $1240, $1375 і $1515 відповідно.