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АНАЛІТИКА

3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple

10:56 15.08.2023 |

Новини IT

 

Qualcomm ймовірно матиме проблеми з виробництвом процесорів Snapdragon 8 Gen 4 у 2024 році. Через велику завантаженість Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), американській компанії доведеться перенести виробництво 3-нм чипа на потужності Samsung.

Одна з головних причин дефіциту виробничих потужностей TSMC - Apple, яка начебто зайняла тайванську фабрику роботою майже на рік вперед. Wccftech передає, що TSMC також вироблятиме 3-нм чипи MediaTek, й у 2024 році для Qualcomm залишиться не більше 15% від усього виробництва за 3-нм техпроцесом.

TSMC майже напевно спробує збільшити пропускну здатність 3-нм виробництва, але швидко таке не реалізувати. Тож, за версією аналітика Мінг-Чи Куо, Qualcomm розділить замовлення між двома виробниками: TSMC та Samsung.
За матеріалами: ITC.ua
 

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