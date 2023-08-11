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Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць
23:29 10.08.2023 |
Розпочався перший суборбітальний комерційний рейс компанії Virgin Galactic з першим в історії космосу дуетом матері і доньки на борту.
Перші космічні пасажири - це 80-річний британець, учасник Олімпійських Ігор в Мюнхені в 1972 році Джон Гудвін, і мати та дочка з Антигуа Ана Маєрс і Кейша Шахафф.
Це перша подорож такого типу, в яку відправляються туристи, а не вчені. У червні за тим же маршрутом на межу космосу літала група італійських дослідників. Тоді політ фінансували італійські військо-повітряні сили.
Ракету доставили на першому етапі свого шляху на борту літака-носія, який назвали "Єва".
Потім вона повинна буде вже самостійно піднятися на висоту 85 кілометрів, яка, за американськими визначеннями вже вважається космосом. У цей час пасажири на борту мали би ненадовго відчути невагомість. Це - найвища точка польоту, який триватиме приблизно 90 хвилин.
Потім другий за рахунком, але перший для туристів комерційний рейс Virgin Galactic повернеться на свою базу, комерційний космопорт "Америка".
У цьому польоті багато що буде "першим" в історії космічних подорожей.
Один із пасажирів, Джон Гудвін - перший з приблизно 800 людей, які купили місце на ракетоплані, перший чоловік із синдромом Паркінсона і перший олімпієць в космосі.
А Маєрс і Шахафф - перший дует матері та доньки.
С'юзі Імбер, професорка космічної фізики в Лестерському університеті та колишній вчений-дослідник НАСА, сказала ВВС, що ця "довгоочікувана" місія знаменує початок нової ери.
"Virgin Galactic працює над цим проектом вже багато-багато років, - сказала вона. - Вони розробили свої технології, вони розробили свій механізм запуску, тому все обладнання пройшло на рідкість жорстку серію випробувань. Всі дуже схвильовані, тому що це нарешті починається".
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