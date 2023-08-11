Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць

Розпочався перший суборбітальний комерційний рейс компанії Virgin Galactic з першим в історії космосу дуетом матері і доньки на борту.

Перші космічні пасажири - це 80-річний британець, учасник Олімпійських Ігор в Мюнхені в 1972 році Джон Гудвін, і мати та дочка з Антигуа Ана Маєрс і Кейша Шахафф.

Це перша подорож такого типу, в яку відправляються туристи, а не вчені. У червні за тим же маршрутом на межу космосу літала група італійських дослідників. Тоді політ фінансували італійські військо-повітряні сили.

Ракету доставили на першому етапі свого шляху на борту літака-носія, який назвали "Єва".

Потім вона повинна буде вже самостійно піднятися на висоту 85 кілометрів, яка, за американськими визначеннями вже вважається космосом. У цей час пасажири на борту мали би ненадовго відчути невагомість. Це - найвища точка польоту, який триватиме приблизно 90 хвилин.

Потім другий за рахунком, але перший для туристів комерційний рейс Virgin Galactic повернеться на свою базу, комерційний космопорт "Америка".

Туристи першого комерційного рейсу Virgin Atlantic

У цьому польоті багато що буде "першим" в історії космічних подорожей.

Один із пасажирів, Джон Гудвін - перший з приблизно 800 людей, які купили місце на ракетоплані, перший чоловік із синдромом Паркінсона і перший олімпієць в космосі.

А Маєрс і Шахафф - перший дует матері та доньки.

С'юзі Імбер, професорка космічної фізики в Лестерському університеті та колишній вчений-дослідник НАСА, сказала ВВС, що ця "довгоочікувана" місія знаменує початок нової ери.

"Virgin Galactic працює над цим проектом вже багато-багато років, - сказала вона. - Вони розробили свої технології, вони розробили свій механізм запуску, тому все обладнання пройшло на рідкість жорстку серію випробувань. Всі дуже схвильовані, тому що це нарешті починається".

Туристи та космічний інструктур всередині космоплану Virgin Galactic