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Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
18:02 10.08.2023 |
Електронний підпис (eSignature) доступний для передплатників Google Workspace Individual - без додаткової реєстрації.
Нова функція, яка до цього перебувала в обмеженій альфа-версії, призначена для індивідуальних підприємців та малого бізнесу як спосіб легкого отримання та відстеження цифрових підписів прямо в документі - без друку, ручного підпису, сканування чи надсилання поштою.
Google створить заблокований PDF-файл і надішле його вказаним одержувачам, а далі його розмістять окремо на диску підписанта та автора запиту.
«Щоб спростити робочий процес, ми інтегруємо eSignature в Google Docs, дозволяючи вам запитувати та додавати підписи до офіційних контрактів безпосередньо в документах», - пише компанія.
У майбутньому Google планує запустити додаткові функції для eSignature:
* можливість запитувати підпис від кількох користувачів;
* можливість запитувати електронний підпис від користувачів, які не мають Gmail;
* можливість ініціювати електронний підпис на PDF-файлах, що зберігаються на Диску;
* усі виконані контракти автоматично міститимуть звіт про аудиторський слід.
Засновник і головний аналітик Deep Analysis Алан Пелц-Шарп каже, що таким чином Google просто вирівнюється з ринком:
«Про те, що цифровий підпис стане окремою функцією, ми говоримо вже деякий час. Box надає його як стандарт, тепер Google. З часом Dropbox і Microsoft, ймовірно, зроблять те саме або принаймні запропонують альтернативу стороннім опціям».
Протягом наступних 15 днів компанія безплатно запровадить нову функцію для окремих клієнтів Workspace. Користувачі різних груп можуть взяти участь у бета-тестуванні, якщо їхні адміністратори подадуть відповідну заявку.
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