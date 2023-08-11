Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive

Електронний підпис (eSignature) доступний для передплатників Google Workspace Individual - без додаткової реєстрації.

Нова функція, яка до цього перебувала в обмеженій альфа-версії, призначена для індивідуальних підприємців та малого бізнесу як спосіб легкого отримання та відстеження цифрових підписів прямо в документі - без друку, ручного підпису, сканування чи надсилання поштою.

Google створить заблокований PDF-файл і надішле його вказаним одержувачам, а далі його розмістять окремо на диску підписанта та автора запиту.

«Щоб спростити робочий процес, ми інтегруємо eSignature в Google Docs, дозволяючи вам запитувати та додавати підписи до офіційних контрактів безпосередньо в документах», - пише компанія.

У майбутньому Google планує запустити додаткові функції для eSignature:

* можливість запитувати підпис від кількох користувачів;

* можливість запитувати електронний підпис від користувачів, які не мають Gmail;

* можливість ініціювати електронний підпис на PDF-файлах, що зберігаються на Диску;

* усі виконані контракти автоматично міститимуть звіт про аудиторський слід.

Засновник і головний аналітик Deep Analysis Алан Пелц-Шарп каже, що таким чином Google просто вирівнюється з ринком:

«Про те, що цифровий підпис стане окремою функцією, ми говоримо вже деякий час. Box надає його як стандарт, тепер Google. З часом Dropbox і Microsoft, ймовірно, зроблять те саме або принаймні запропонують альтернативу стороннім опціям».

Протягом наступних 15 днів компанія безплатно запровадить нову функцію для окремих клієнтів Workspace. Користувачі різних груп можуть взяти участь у бета-тестуванні, якщо їхні адміністратори подадуть відповідну заявку.