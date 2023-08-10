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Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
17:18 10.08.2023 |
Верховний суд США дозволив корпорації Apple на даний момент зберегти правила оплати в App Store, відхиливши запит Epic Games Inc., який мав би дозволити розробникам почати спрямовувати користувачів iPhone до інших варіантів покупки.
Суддя Олена Каган сказала, що не дозволить рішенню федерального апеляційного суду негайно набути чинності, як того прагнув Epic. На початку цього року 9-й окружний апеляційний суд США заявив, що Apple порушила Каліфорнійський закон про недобросовісну конкуренцію, обмеживши можливість розробників повідомляти про альтернативні платіжні системи, включаючи покупки через Epic Games Store.
Каган, яка не дала жодних пояснень, є суддею, якого призначено розглядати надзвичайні справи з 9-го округу Сан-Франциско.
Відмова Каган Epic означає, що Apple отримає відстрочку від рішення 9-го округу, хоча, можливо, лише тимчасову. Апеляційний суд відклав своє рішення, щоб дати Apple час подати апеляцію до Верховного суду пізніше цього року, але рішення вступить у силу, якщо судді відмовляться розглядати справу.
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