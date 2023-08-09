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АНАЛІТИКА

Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023

14:18 09.08.2023 |

Новини IT

 

Профільний ресурс DOU опублікував новий аналітичний матеріал стосовно зарплат серед українських розробників ігор, а також узагальнений портрет геймдев-спеціаліста. Для підготовки матеріалу використовувалися дані зарплатного опитування, яке пройшло в червні та охопило 948 фахівців, що працюють у сфері GameDev. 92% з них зараз живуть в Україні, а ще 8% - нині за кордоном, але планують повернутися.

Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023

 

Загалом, середньостатистичний український розробник ігор виглядає так: 28-річний хлопець, який влаштований ФОПом та донатить на ЗСУ $150 щомісяця. У геймдеві нині працює 27% жінок. Майже половина розробників ігор (44%) живуть в Києві.

30% айтівців в GameDev складають розробники. На другому місці - тестувальники (22%), на третьому - дизайнери та художники (16%). Геймдизайнери складають 7% фахівців. Ще 6% - це менеджмент проєктів, а 5% - фахівці з HR, рекрутингу та навчання.

Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023

 

94% опитаних фахівців зараз працюють, ще 4% втратили роботу та шукають нову, а 0,4% на бенчі чи в неоплачуваній відпустці.

58% геймдев-фахівців працюють в продуктових компаніях, а близько 30% - в аутсорсингових компаніях.

Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023

 

Більшість фахівців в геймдеві задоволені своєю роботою: 39% вважають свою роботу цікавою, а ще 21% - дуже цікавою. Тільки 11% назвали свою роботу не цікавою.

50% геймдев фахівців користуються штучним інтелектом в своїй роботі. Найчастіше це ChatGPT, яким користуються 42% фахівців. Частіше за інших про використання ШІ говорять аналітики (77%), найрідше його використовують тестувальники (33%) та дизайнери і художники (39%).

Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023

 

47% геймдев-фахівців готуються до мобілізації чи надзвичайних ситуацій.

Зарплати розробників ігор в Україні

Середня зарплата геймдев-фахівців за останні пів року зменшилась на $50 ─ до $1950.

Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023

 

Розробники (тобто, програмісти) мають найвищі зарплати в геймдеві. Хоча вони дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ - найбільша різниця в зарплатах досвідчених фахівців рівня Middle ($2300 в геймдеві проти $2600 загалом в ІТ) та Senior ($4725 проти $4900). Зарплати початківців рівня Junior в геймдеві такі ж, як загалом в ІТ - $1000.

Медіанні зарплати фахівців з маркетингу та PR, а також з HR, рекрутингу та навчання, навпаки, в геймдеві дещо вищі, ніж в інших сферах ІТ. Медіана складає $1620 проти $1500 в ІТ загалом.

Середня зарплата дизайнерів/художників в геймдеві за пів року знизилась на $100 до $1500.

Тестувальники в геймдеві є однією з найменш оплачуваних спеціалізацій (медіанна зарплата $1300), в першу чергу через високу частку новачків та фахівців з Manual QA.
За матеріалами: ITC.ua
 

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