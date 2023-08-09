Фінансові новини
- |
- 09.08.23
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
14:18 09.08.2023 |
Профільний ресурс DOU опублікував новий аналітичний матеріал стосовно зарплат серед українських розробників ігор, а також узагальнений портрет геймдев-спеціаліста. Для підготовки матеріалу використовувалися дані зарплатного опитування, яке пройшло в червні та охопило 948 фахівців, що працюють у сфері GameDev. 92% з них зараз живуть в Україні, а ще 8% - нині за кордоном, але планують повернутися.
Загалом, середньостатистичний український розробник ігор виглядає так: 28-річний хлопець, який влаштований ФОПом та донатить на ЗСУ $150 щомісяця. У геймдеві нині працює 27% жінок. Майже половина розробників ігор (44%) живуть в Києві.
30% айтівців в GameDev складають розробники. На другому місці - тестувальники (22%), на третьому - дизайнери та художники (16%). Геймдизайнери складають 7% фахівців. Ще 6% - це менеджмент проєктів, а 5% - фахівці з HR, рекрутингу та навчання.
94% опитаних фахівців зараз працюють, ще 4% втратили роботу та шукають нову, а 0,4% на бенчі чи в неоплачуваній відпустці.
58% геймдев-фахівців працюють в продуктових компаніях, а близько 30% - в аутсорсингових компаніях.
Більшість фахівців в геймдеві задоволені своєю роботою: 39% вважають свою роботу цікавою, а ще 21% - дуже цікавою. Тільки 11% назвали свою роботу не цікавою.
50% геймдев фахівців користуються штучним інтелектом в своїй роботі. Найчастіше це ChatGPT, яким користуються 42% фахівців. Частіше за інших про використання ШІ говорять аналітики (77%), найрідше його використовують тестувальники (33%) та дизайнери і художники (39%).
47% геймдев-фахівців готуються до мобілізації чи надзвичайних ситуацій.
Зарплати розробників ігор в Україні
Середня зарплата геймдев-фахівців за останні пів року зменшилась на $50 ─ до $1950.
Розробники (тобто, програмісти) мають найвищі зарплати в геймдеві. Хоча вони дещо нижчі, ніж в інших сферах ІТ - найбільша різниця в зарплатах досвідчених фахівців рівня Middle ($2300 в геймдеві проти $2600 загалом в ІТ) та Senior ($4725 проти $4900). Зарплати початківців рівня Junior в геймдеві такі ж, як загалом в ІТ - $1000.
Медіанні зарплати фахівців з маркетингу та PR, а також з HR, рекрутингу та навчання, навпаки, в геймдеві дещо вищі, ніж в інших сферах ІТ. Медіана складає $1620 проти $1500 в ІТ загалом.
Середня зарплата дизайнерів/художників в геймдеві за пів року знизилась на $100 до $1500.
Тестувальники в геймдеві є однією з найменш оплачуваних спеціалізацій (медіанна зарплата $1300), в першу чергу через високу частку новачків та фахівців з Manual QA.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
ТОП-НОВИНИ
|Торгівля державною землею: Нардеп від «Слуги народу» Гунько отримав підозру
|Рада забрала мандат у нардепа від партії «Слуга народу» Андрія Холодова
|Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело
|Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТОП-5 найкращих готелів Карпат – де відпочити цього літа?
У РУБРИЦІ
|Скільки заробляють розробники ігор в Україні – дослідження DOU станом на літо 2023
|BMW представила седан 5 серії з подовженою колісною базою
|Тайванський виробник чіпів TSMC збудує завод у Дрездені
|Neuralink Ілона Маска залучила $280 млн на розробку мозкових імплантів
|Норвегія щодня стягуватиме з Meta $100 тисяч через збір даних користувачів
|Bing Chat — ШІ-інструмент від Microsoft стає доступним у мобільних браузерах
Бізнес
|Учені обійшли захист чат-ботів ChatGPT та Bard і змусили їх генерувати шкідливий контент
|Японський супермаркет використовує камери зі штучним інтелектом, щоб запропонувати покупцям більше товарів
|Android-смартфони навчаться сканувати QR-коди здалеку
|Apple патентує систему розпізнавання губних рухів для поліпшення Siri
|Футбольні клуби Італії завершили сезон із найбільшими збитками за 15 років
|Штучний інтелект протягом трьох годин уперше керував американським ударним безпілотником XQ-58A Valkyrie
|Скринінг раку за допомогою штучного інтелекту може скоротити навантаження на рентгенологів удвічі - дослідження